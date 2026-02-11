Un congreso impulsará en Jaca la protección de Canal Roya como parque natural

Jaca acogerá del 17 al 19 de abril el Congreso Pirenaico Canal Roya, un foro de debate que reunirá a científicos, juristas, deportistas y agentes sociales del territorio para impulsar la protección de este espacio de alta montaña y su entorno y ofrecer instrumentos para su futura conservación.

El congreso, que se ha presentado este miércoles en la sede de la Comarca de la Jacetania, pretende ofrecer herramientas técnicas, científicas y políticas para este espacio, denominado Anayet-Partacua, que incluye los valles glaciares de Canal Roya y Canal de Izas, los ibones de Anayet y picos emblemáticos como Punta Escarra o el propio Anayet.

Este territorio, que hace frontera con el Parque Nacional de los Pirineos de Francia y constituye un estratégico corredor de biodiversidad, sigue "incomprensiblemente" sin ninguna figura de protección pese a su "tremenda importancia" como patrimonio natural y cultural, según han destacado los organizadores del encuentro, personas del sector científico, técnico, jurídico, ambiental y residentes en el Pirineo.

La movilización social, unida al trabajo técnico y científico, consiguió evitar recientemente la "devastación" de Canal Roya por proyectos de infraestructuras y, ahora, aseguran, el objetivo es lograr su declaración como parque natural por las Cortes de Aragón, "una consecuencia lógica" tras décadas de análisis y trabajo de campo que "justifican sobradamente" la necesidad de protección.

Movilización ciudadana

La protección de Canal Roya y su entorno tiene un fundamento que va más allá de su paisaje y su biodiversidad y demanda un modelo de desarrollo sostenible imprescindible para el futuro de la población de los valles, recuerdan los organizadores. Apuntan además que una nueva movilización ciudadana ha regresado al Pirineo de Aragón de la mano del movimiento Montaña Digna aunando la protección de un paisaje único con el derecho de las nuevas generaciones a vivir en el territorio.

El programa incluye siete mesas y ponencias que abordarán la evolución histórica de la protección de Canal Roya, los desafíos para la conservación de la cultura y las formas de vida en la montaña, los efectos socioeconómicos de una declaración de espacio natural protegido, y el análisis de figuras jurídicas para la protección del área.

También se tratará el valor estratégico de biodiversidad del espacio, el compromiso del mundo deportivo con la protección de la alta montaña y el efecto del cambio climático en los Pirineos. Las jornadas, que se desarrollarán en la sede comarcal, serán prologadas por el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón. Como colofón, el domingo 19 de abril habrá una visita guiada a Canal Roya de la mano de educadores ambientales expertos en la zona.

Noticias relacionadas

Los organizadores han recordado que Aragón a contaba en 1989 con un proyecto de Red de Espacios Naturales Protegidos (RENPA), que realizó un inventario de 111 espacios y propuso la declaración de 68 espacios naturales protegidos, apareciendo Canal Roya y Anayet-Partacua con la categoría de parque.