Teruel se promociona como Ciudad del Amor en la Gran Vía de Madrid

El Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón están desarrollando de manera conjunta una destacada campaña de promoción turística en pleno centro de Madrid, en la Gran Vía, con el objetivo de dar a conocer a Teruel como Ciudad del Amor al tiempo promocionar las Bodas de Isabel de Segura, que se celebrarán en la capital turolense del 19 al 22 de febrero.

La acción publicitaria se ubica en dos bocas de metro situadas en la Gran Vía madrileña, un punto estratégico por el que transitan miles de personas cada día. A través de paneles fotográficos de gran formato, la campaña muestra diferentes escenas de esta emblemática recreación medieval, así como algunos de los principales atractivos patrimoniales de la ciudad, como el arte mudéjar -declarado Patrimonio de la Humanidad- o el Mausoleo de los Amantes de Teruel, donde se encuentra la obra escultórica de los cuerpos yacentes de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, del escultor Juan de Ávalos y que es uno de los atractivos turolenses más visitados por los turistas

La instalación en plena Gran Vía madrileña está despertando un notable interés entre los viandantes, muchos de los cuales se detienen para admirar las imágenes de Teruel e incluso inmortalizar el momento con fotografías, lo que evidencia la buena acogida de la iniciativa.

Esta semana, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Turismo, Eduardo Suárez, han podido comprobar de primera mano el impacto y la aceptación de la campaña durante una visita a la Gran Vía, donde tampoco han querido resistirse a fotografiarse junto a los paneles promocionales.

La publicidad hace especial hincapié en que este año se celebra la trigésima edición de las Bodas de Isabel de Segura, una edición especialmente significativa tras la reciente declaración de la fiesta como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que augura un importante incremento en la afluencia de visitantes y refuerza el posicionamiento de Teruel como destino cultural y turístico de primer nivel.