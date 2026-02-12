El Ayuntamiento de Barbastro conecta el anillo perimetral del agua a la red para permitir el desarrollo de nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) conectará esta madrugada el anillo perimetral del agua a la red. Con ello, se abre la puerta, definitivamente y tras la aprobación en pleno de la Modificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Sector 31 B Campo Escolapios, al desarrollo de un área que se urbanizó hace más de diez años sin garantizarse suministro de agua suficiente.

La aprobación de la modificación permitirá desarrollar dicho enclave, que cuenta con 70.000 metros cuadrados edificables con capacidad para acoger 499 viviendas que se comercializarán en régimen de venta, siendo 150 de ellas protegidas. El sector incluye también una parcela propiedad del Gobierno de Aragón destinada a vivienda social en alquiler, que alcanza los 7.594 metros cuadrados edificables para uso residencial y podría llegar a acoger unas 75 viviendas y dos parcelas de equipamiento público. La primera de ellas será el nuevo colegio de Los Escolapios y la segunda, la que el ayuntamiento ofrece al Ministerio del Interior para que levante allí el nuevo Cuartel de la Guardia Civil que precisa Barbastro.

El anillo perimetral, ejecutado por la empresa Aqlara Ciclo Integral del Agua y también conocido como Arteria Norte, se adjudicó este pasado mes de mayo por 676.645 euros IVA incluido. La obra permite unir mediante dos conducciones, una de 250 milímetros y otra de 400, el depósito principal de aguas de la ciudad con el área 31.B en el encuentro con la carretera de Berbegal.

Los trabajos han implicado el tendido de 1.460 metros de canalizaciones y el proyecto incluía ramales de abastecimiento, tuberías, movimiento de tierras, arquetas de obra civil, valvulería y arquetas de control y obra civil. Su conexión a la red se hará de madrugada. "Es la mejor opción para reducir molestias. Serán cinco horas de corte de suministro, pero como la mayoría de las viviendas disponen de depósitos, la afectación será menor. Pedimos perdón por las molestias, con todo", ha señalado el concejal de Urbanismo, Lorenzo Borruel.

"Con esta obra damos respuesta a una necesidad, la de garantizar el suministro de agua a una de las principales zonas de expansión urbana de Barbastro, que fue urbanizada sin que se ejecutara esta infraestructura imprescindible, lo que supuso un error mayúsculo del que esperamos alguien de explicaciones algún día y que ahora subsana nuestro equipo de gobierno".