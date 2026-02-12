El Tour del talento 2026 llega Huesca para impulsar, activar y movilizar a los jóvenes

Hoy ha tenido lugar la presentación del Tour del talento en Huesca, coorganizado por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Ibercaja. El Tour llegará a la ciudad del 23 al 27 de febrero, tras su paso por El Baix de Llobregat a principios de mes, y que ha contado con la presencia de Lorena Orduna Pons, alcaldesa de Huesca; José Luis Rodrigo Escrig; director general de Fundación Ibercaja; Jordi Estruga, director del Tour del talento; Ingrid Aznar, directora de Premios Princesa de Girona, y Anabel Antela, Community Lead de TRIVU, entidad impulsora del Tour.

El Tour del talento 2026, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, llegará a Huesca del 23 al 27 de febrero con una amplia programación dirigida a inspirar, acompañar y activar el talento joven del territorio, con el objetivo de inspirarles con historias reales que están cambiando el mundo, ayudarles a conocerse mejor, activar su talento y favorecer su desarrollo personal y profesional. Además, este año el Tour está trabajando con el objetivo de dejar un legado en los diferentes territorios que visite, impulsando acciones que permitan prolongar su impacto social y formativo, y fomenten una mayor participación del talento joven en las iniciativas locales.

Partiendo de la convicción de que todos los jóvenes tienen talento, el Tour ofrecerá talleres, coloquios, conferencias, actividades culturales, espacios de networking, sesiones inspiradoras y encuentros con profesionales para ayudar a los participantes a descubrir su potencial y conectar con oportunidades de futuro, bajo el lema «talento joven en acción».

Así, el Tour del talento 2026 en Huesca ofrecerá más de 60 actividades centradas en la empleabilidad y el emprendimiento, con especial foco en la orientación académica y profesional, la educación emocional, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, el impacto social y la creatividad.

La ciudad oscense será la segunda parada de esta iniciativa itinerante que comenzó a principios de mes en Sant Boi de Llobregat - Baix Llobregat, con la participación de 11.200 jóvenes, y que pasará además por Alcalá de Henares - Madrid (del 23 al 27 de marzo); Granada (del 27 al 30 de abril) y Murcia (25 al 29 de mayo), donde pondrá punto final a esta edición.

Huesca, punto de encuentro del talento joven

Durante cinco días, Huesca acogerá más de 60 actividades, con un programa que combinará experiencias formativas, inspiradoras y culturales, con el objetivo de reforzar el ecosistema de talento joven del territorio y generar oportunidades reales de desarrollo personal y profesional.

El Foro de Talento será la actividad encargada de inaugurar esta parada, ofreciendo un entorno inspirador y práctico dirigido a jóvenes universitarios, emprendedores, estudiantes de Formación Profesional Superior y a quienes se encuentran en el inicio de su trayectoria profesional o en proceso de definir su propósito vital. Durante la sesión, los participantes podrán conectar con referentes, conocer experiencias reales de jóvenes que ya están impulsando su futuro a través de programas de la Fundación Princesa de Girona como «Generación talento», «Generación propósito» y el Programa de Becas y Ayudas Princesa de Girona, así como descubrir de primera mano qué buscan actualmente empresas líderes implantadas en el territorio como Fundación Ibercaja y Amazon Web Services (AWS), entidades comprometidas con el desarrollo del talento joven y con el impulso del Tour del talento en Huesca. La actividad, que tendrá lugar en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, está concebida como un espacio para inspirar, aprender y abrir nuevas oportunidades.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna Pons, ha destacado que: «Esta es una actividad que nace desde y para toda la ciudad de Huesca. Un proyecto que mira especialmente a los jóvenes, pero que abraza a toda la sociedad, porque el talento no entiende de edades ni fronteras. El Tour del Talento va a marcar un antes y un después. Su impacto será profundo y su legado permanecerá en el tiempo, sembrando oportunidades y abriendo caminos para que el talento joven pueda crecer, soñar y desarrollarse, no solo en la ciudad de Huesca, sino en toda la provincia». Además, ha añadido que «queremos que este proyecto sea un punto de encuentro, un espacio donde las ideas, la creatividad y la ilusión encuentren su lugar. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a formar parte de esta experiencia, a descubrir, participar y dejarse sorprender» y ha animado a los ciudadanos a formar parte de unas actividades que ponen en valor el talento joven local y el enorme potencial que tienen como comunidad.

Por su parte, José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja ha declarado que «nuestra implicación en el Tour del Talento responde a una convicción profunda: los jóvenes no son solo el futuro, son el presente que ya está transformando nuestra sociedad. Desde Fundación Ibercaja, queremos estar a su lado, acompañarlos, escucharlos y ofrecerles herramientas y oportunidades reales para que puedan desarrollar sus proyectos y sus pasiones. En nuestra entidad, tenemos la responsabilidad de empujar, motivar y acercar a los jóvenes a referentes y fuentes de inspiración que les ayuden a creer en sus propias capacidades. Durante la semana del Tour del Talento, queremos que el centro Fundación Ibercaja Huesca se convierta en un punto de encuentro para jóvenes, profesionales y entidades, un lugar donde compartir ideas, aprender y generar oportunidades. El Tour del Talento es, en definitiva, una invitación colectiva a creer en el talento joven y a acompañarlo para que pueda desplegar todo su potencial y así lo queremos reafirmar en Fundación Ibercaja».

Finalmente, Jordi Estruga, director del Tour del talento, ha señalado que: «Afrontamos la segunda parada del Tour del Talento en Huesca con una gran dosis de ilusión y con el impulso positivo que nos dejó la primera parada en Cataluña. La ciudad de Huesca ha mostrado una implicación ejemplar, que ha permitido construir una agenda amplia y distribuida por varios espacios de la ciudad, con actividades muy diversas que tratan emprendimiento, gestión emocional, deporte, innovación y cultura, entre otras. En esta parada destaca también el peso del legado que hará pervivir el tour más allá de esta parada, con varias iniciativas como una escultura que quedará en la ciudad como mediante la medida del Talento Interior Bruto de Huesca, cuyo avance presentamos durante estos días. Agradecemos profundamente la colaboración y el compromiso de todas las personas y organizaciones que han contribuido a hacer posible la organización de esta parada. Confiamos en que esta edición en Huesca será inspiradora, útil y con un impacto que se proyectará más allá de esta semana».