Aragón recibe en depósito el archivo familiar de los hermanos Angulo Sainz de Varanda: secretos, curiosidades y mucha historia

El Gobierno de Aragón ha recibido en depósito el archivo familiar de los hermanos Angulo Sainz de Varanda. Se trata de un fondo documental de una gran riqueza histórica que, cronológicamente, abarca desde el siglo XIV hasta el XX. El archivo reúne información sobre las principales familias de Albarracín, muchas de ellas pertenecientes al estamento de la baja nobleza que, con el paso de los siglos, fueron emparentando entre sí: los Navarro de Arzuriaga, los Dolz de Espejo, los Asensio de Ocón, los Pérez de Santa Cruz y los Sánchez Moscardón, entre otras.

La familia, emparentada con el antiguo alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda, ha entregado 18 cajas de documentación en papel y unos 60 pergaminos. El contenido es el habitual en este tipo de fondos de matriz hidalga y carácter familiar: enlaces y herencias (capitulaciones matrimoniales, testamentos, codicilios); gestión patrimonial (contratos de compraventa de inmuebles, arrendamientos, libros de cuentas, inventarios de bienes); documentación genealógica y de mantenimiento de los privilegios del linaje (árboles genealógicos, salvas de infanzonías, manuscritos con relatos históricos); eclesiástica (institución de capellanías y beneficios, cofradías).

Uno de los documentos del archivo familiar de los hermanos Angulo Sainz de Varanda. / GOBIERNO DE ARAGÓN

También cuenta con piezas tan singulares como curiosas. Entre ellas, el nombramiento de Cazador de la Real Caza de Volatería --que sería el equivalente a “halconero”-- concedido por el rey Felipe V en 1739 a Ramón Asensio de Ocón y Marcilla, cargo que comportaba, entre otros privilegios, ser “libre, exempto y franco de todo genero de pechos, contribuciones, derramas, y repartimientos reales y concegiles”, también poder portar cualquier tipo de armas, hasta las prohibidas, e incluso la posibilidad de comprar a precios ventajosos en los mataderos de cualquier villa o lugar de los dominios del monarca los corazones y despojos del ganado sacrificado, para el sustento de los halcones.

Entre la documentación también se encuentra la carta ejecutoria de infanzonía dada por la Audiencia de Aragón a Pedro Navarro de Arzuriaga e Yraizoz en 1648, que suponía el reconocimiento oficial de la pertenencia de la familia a la baja nobleza; la designación en 1828 de José Asensio de Ocón como obispo de Palencia (más tarde lo sería de Teruel) mediante bula del Papa Leon XII; o las cerca de un centenar de cartas dirigidas por el Duque de Alba y sus familiares al que fue su servidor, Juan de Santa Cruz, entre 1684-87.

La cesión se ha realizado con autorización por parte de los propietarios para que la documentación sea organizada, digitalizada y puesta a disposición de la consulta y reproducción públicas, tanto de forma presencial, en el Archivo Histórico Provincial de Teruel, centro donde la documentación va a pasar a ser custodiada, como por medios telemáticos, a través del buscador DARA (Documentos y Archivos de Aragón).