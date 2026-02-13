El Ayuntamiento de Tarazona moderniza su gestión tributaria: así cambiará el servicio
La concejal de Hacienda, Ana Cristina Sainz, subraya que la colaboración permitirá ofrecer un servicio más ágil, completo y con mayores recursos técnicos a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Tarazona contará con el respaldo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en la gestión y cobro de sus principales tributos municipales, tras la decisión del Consistorio de delegar esta gestión al Organismo Provincial. El objetivo es ofrecer un servicio más moderno, eficiente y accesible, que mejore la atención a los ciudadanos y facilite todos los tramites relacionados con los impuestos locales.
A partir de ahora, el Servicio de Gestión y Atención Tributaria de la DPZ será el responsable de la gestión de impuestos municipales fundamentales como son: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
Para la concejal de Hacienda, Ana Cristina Sainz, esta colaboración supone un beneficio directo para los vecinos de Tarazona, que podrán acceder a más recurso técnicos y una atención mas completa, haciendo que gestionar sus impuestos sea más fácil y ágil.
Calendario de pago 2026
La nueva gestión tributaria entrará en vigor para los impuestos del ejercicio 2026, por lo que los contribuyentes podrán realizar el pago voluntario dentro de las siguientes fechas para evitar recargos:
· IVTM: Del 15 de mayo al 17 de julio.
· IBI e IAE: Del 1 de octubre al 30 de noviembre.
Nuevos canales de atención al contribuyente
Para la gestión de los impuestos municipales, la DPZ pone a disposición de todos los vecinos de Tarazona tres canales de atención fundamentales: por internet, por teléfono o de forma presencial.
Por internet, a través de la Oficina Virtual Tributaria. La plataforma virtual disponible los 365 días del año para realizar trámites, consultas y pagos de forma totalmente telemática desde cualquier dispositivo y a cualquier hora. https://dpz.tributoslocales.es/
Por teléfono, llamando al Centro de Atención Telemática: Atención telefónica para consultas y gestión de trámites, que el contribuyente puede realizar en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, en el número 976 20 34 73.
Y la opción de Atención Presencial, para los contribuyentes que prefieran ser atendidos de manera personalizada en cualquiera de las oficinas del servicio, entre las que se incluye la oficina en Tarazona.
