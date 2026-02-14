Aragón rescatará cuatro humedales en peligro: definido un gran plan de restauración

SEO/BirdLife impulsará, a partir del próximo mes de abril, actuaciones orientadas a la recuperación de cuatro humedales con problemáticas particulares en Aragón debido a la ocupación de las prácticas agrarias, la alteración de la calidad de sus aguas, su degradación y, en algunos casos, la proliferación de especies exóticas invasoras.

Se trabajará en la mejora del estado de conservación de estos ecosistemas a través del abandono mediante el pago por servicios, así como en el seguimiento de la avifauna y la mejora del uso público de estos espacios para disfrute de la sociedad, han indicado desde SEO/BirdLife.

La laguna de Sariñena, en la provincia de Huesca, y los Humedales de las Cinco Villas, las Saladas de Sástago y la laguna de Gallocanta, ubicados todos ellos en la provincia de Zaragoza, son los que serán objeto de actuación por parte de la organización conservacionista en el territorio de Aragón, todos ellos englobados en espacios de la Red Natura 2000 y que destacan por su comunidad faunística, aves principalmente, incluyendo especies catalogadas.

Hace unos días se presentaba el proyecto LIFE HumedalES, el mayor proyecto de la historia de estos fondos que la Unión Europea destina a la protección del medio ambiente y a la acción por el clima, con el objetivo de avanzar hacia una restauración ecológica integral que contribuya a la resiliencia climática del territorio y a la recuperación de la biodiversidad asociada a los humedales.

Para lograrlo, se desarrollarán en los próximos diez años medidas de restauración ecológica, mejora de vegetación de ribera, control de especies exóticas invasoras, retirada de residuos y actuaciones orientadas a favorecer hábitats esenciales para la fauna asociada a los humedales distribuidos por todo el territorio nacional.

Como socio del proyecto que dará comienzo el próximo mes de abril, SEO/BirdLife tendrá un papel destacado desarrollando acciones de conservación en humedales de Aragón, Cantabria y Cataluña, además de colaborar y participar en otras actuaciones desarrolladas por el resto de socios del proyecto.

La organización conservacionista reafirma así su compromiso con la conservación de estos ecosistemas esenciales para las aves, el resto de biodiversidad y las personas, colaborando con administraciones, centros de investigación, otras ONG y actores locales.

Conservación de los humedales

El proyecto LIFE HumedalES llega en un momento "crítico" para los ecosistemas acuáticos, que siguen degradándose y desapareciendo a un ritmo acelerado pese a su enorme valor para la biodiversidad y las personas, el ciclo del agua y la mitigación del cambio climático.

El conjunto de los proyectos de restauración previsto en el LIFE superará en un 30% los objetivos marcados en el Plan Estratégico de Humedales 2030 para estos hábitats, reflejando la escala y urgencia del proyecto.

De este modo, el proyecto marca un punto de inflexión en la conservación de estos ecosistemas en España, ya que su enfoque a gran escala, su horizonte temporal de diez años y la colaboración entre administraciones, entidades científicas y organizaciones ambientales permitirá avanzar de forma significativa en la recuperación de hábitats prioritarios, el fortalecimiento de la resiliencia climática y la mejora del estado de conservación de numerosas especies.