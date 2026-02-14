La nieve y el agua no apagan la fiesta y la tradición del Carnaval de Bielsa

Las calles de Bielsa están viviendo este sábado la jornada central de su tradicional carnaval en medio de un ambiente espectacular. Ni siquiera el mal tiempo provocado en Aragón por la borrasca Oriana, que se está dejando sentir en forma de agua y nieve, ha condicionado la emoción de una de las jornadas más esperadas del calendario. Si bien ha restado algo de presencia de visitantes, no fue ha sido capaz de empañar la intensidad de la fiesta. La localidad oscense ha mantenido intacta su esencia en una celebración que es tradición pirenaica en estado puro.

El jueves arrancó la programación del carnaval con la costillada popular y la simbólica cuelga de Cornelio en la fachada del Ayuntamiento de Bielsa, gesto que marca oficialmente el inicio de la fiesta. El viernes, la ronda mañanera y la segunda costillada fueron calentando motores antes de que, pasada la medianoche, los disfraces y la música tomaran el protagonismo con la primera gran sesión nocturna de música.

El programa ha alcanzado su punto álgido este sábado. Al mediodía, la charanga ha vuelto a recorrer las calles en la tradicional ronda, que ha acabado en el vermú, mientras vecinos y visitantes llenaban plazas y soportales buscando refugio del frío. Por la tarde, el paseo tradicional con los diferentes personajes del carnaval ha vuelto a convertirse en el momento más esperado.

Entre ellos, Cornelio, vestido con ropas viejas y auténtico protagonista de la jarana, así como testigo de todo. Eso sí, durante la madrugada del domingo, este muñeco relleno de lana será juzgado y quemado. Este ritual de ajusticiamiento conecta con antiguas ceremonias europeas de renovación estacional.

La suma de personajes históricos singulares es su esencia. Transmitidas de generación en generación, las Trangas, ataviadas con pieles de cabra, grandes cuernos y el rostro tiznado, representan la fuerza primitiva y el caos. Los curiosos que se acercaron a las calles de Bielsa volvieron a ver sus pieles y cuernos, señales de fuerza y magia. Su presencia, junto al resto de personajes, refuerza el carácter ancestral que distingue una celebración prácticamente única en todo el alto Aragón.

Frente a las Trangas, aparecieron las Madamas, símbolos del orden y la pureza. Por su parte, el Oso y su domador escenificaron el despertar tras la hibernación y la lucha entre naturaleza y civilización.

Durante la tarde se han repartido tortas y poncho en la plaza mayor, ideales para coger fuerzas de cara a lo que llega después: la sesión musical con Haleo Musical. Ya entrada la noche, la fiesta continuará con una nueva sesión de buena música en la que no faltarán los disfraces y el ambiente festivo.

Historia del carnaval

El Carnaval de Bielsa ha vivido su día grande con una participación notable y una atmósfera vibrante, demostrando que ni el temporal puede frenar una de las citas más singulares del calendario festivo aragonés.

El carnaval está considerado uno de los más antiguos y mejor conservados del Pirineo. Su origen se remonta a tiempos precristianos, cuando las comunidades de montaña celebraban rituales vinculados al ciclo agrícola y al final del invierno, con el objetivo simbólico de ahuyentar los malos espíritus y propiciar la fertilidad y la renovación.

Con la llegada del cristianismo, estas celebraciones paganas se integraron en el calendario previo a la Cuaresma, pero mantuvieron muchos de sus elementos originales. A diferencia de otros carnavales que evolucionaron hacia modelos más urbanos o satíricos, Bielsa conservó una estructura rural y ritualizada, muy ligada a la identidad del valle.

Durante la dictadura franquista muchos carnavales fueron prohibidos en España, pero en Bielsa la tradición logró mantenerse, en parte por su carácter aislado y por el fuerte arraigo vecinal. Esa continuidad histórica ha permitido que hoy conserve una autenticidad poco frecuente.

El Gobierno de Aragón declaró oficialmente el Carnaval de Bielsa como Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2022, reconociendo su tradición centenaria y su singularidad cultural.

Noticias relacionadas

Esta festividad, que se celebra cada año los días previos al Miércoles de Ceniza, destaca por ser una celebración original y de tradición muy antigua, representar una manifestación cultural única, con actos llenos de simbolismo y complejidad e involucrar de manera activa a los vecinos en la preparación y desarrollo de todas las actividades.