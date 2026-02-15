Cinco trufas en menos de tres minutos: Omar y su perro Moca conquistan el nacional de caza de este oro negro

El VII Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca Campo de Daroca ha concluido este fin de semana consolidándose como el mayor certamen de esta especialidad en España. Durante dos jornadas, casi 60 equipos, procedentes de Soria, Cataluña, Huesca, Guadalajara, Navarra y Teruel y Estados Unidos, han competido en Manchones (Zaragoza) dentro de la programación de las VIII Jornadas de la Trufa Negra.

El equipo formado por Omar y Moca se ha alzado con el primer puesto tras encontrar cinco trufas en un tiempo de 2'36''34, imponiéndose en una final muy ajustada en la que el desempate se ha decidido por el tiempo empleado.

El primer premio ha estado dotado con 1.500 euros y 12 sacos de pienso Nature's Variety, gracias a la colaboración de Affinity. La segunda posición ha sido para Raúl y Cueva, también con 5 trufas (3'09''55), que han recibido 800 euros y 6 sacos de pienso Nature's Variety. Por su parte, el tercer puesto ha sido para Judith y Elin de Zauri, igualmente con 5 trufas (3'35''34), obteniendo 500 euros y 3 sacos del mismo producto.

El reconocimiento a la Trufa Más Rápida ha sido para Nacho y Chispa, que han localizado una pieza en tan solo 0'11''09. El certamen está organizado por la Comarca Campo de Daroca, en colaboración con el Ayuntamiento de Manchones y la Asociación de Truficultores de la Comarca Campo de Daroca, representada en el comité organizador por Carlos J. Diarte, truficultor, cazador de trufa y principal asesor técnico del evento.

Esta cita engloba dentro de las Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca Campo de Daroca, que se han desarrollado en Manchones del 13 al 15 de febrero, que también han cerrado este domingo su octava edición con un balance excelente.

Además, este concurso se distingue por ser el único en el mundo donde la selección de las trufas se realiza de forma pública, bajo estrictos estándares de calidad. Este proceso es supervisado por Laumont, empresa líder en distribución de trufas en España, y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), en un acto que marcó el inicio de las Jornadas de la Trufa Negra el viernes 31 de enero.

Las trufas se acercan a los jóvenes

El certamen ha contado también con el Concurso Infantil de Caza de Trufa "Senda", una iniciativa que ha acercado el mundo de la truficultura a las nuevas generaciones y ha puesto en valor el papel del perro como compañero esencial en esta actividad. En esta edición, el primer puesto ha sido para Bosco & Corca, que han encontrado 2 trufas en 2'43''59. La segunda posición ha sido para Pedro & Samba, con 1 trufa en 0'37''56, y el tercer puesto para Lísbel & Cora, también con 1 trufa en 1'02''06.

Las VIII Jornadas han incorporado este año como gran novedad la I Subasta Online de Trufa Negra de Aragón, que ha concluido con 27 usuarios registrados y un volumen total de adjudicación de 2.611 euros.

En la categoría 'Tamaño', la trufa de 395 gramos procedente de Lechón ha alcanzado los 2.301 euros, siendo adjudicada a Antonio Macías, propietario del Hostal Maisal.

En la categoría 'Aroma', la pieza de 66 gramos y origen Anento ha sido vendida por 160 euros a Beatriz Lahoz (Trufafusión). Por su parte, la trufa de la categoría 'Apariencia', de 59 gramos y origen Anento, ha sido adjudicada por 150 euros a Jesús López, presidente de Truzarfa.

La subasta, que ha combinado puja digital y seguimiento en directo desde Manchones, ha marcado un hito en la proyección comercial de la trufa negra del territorio.