La nueva contrata del bus de Teruel deberá invertir cerca de 5 millones para mejorar el servicio

La empresa que gestione los autobuses urbanos de Teruel tendrá que invertir 4,7 millones de euros. La corporación municipal ha celebrado este lunes una sesió plenaria extraordinaria en la que ha aprobado por unanimidad la estructura de costes para la contratación de la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la Ciudad de Teruel.

Según se desprende del informe de costes, la inversión que deberá acometer la empresa que gestionará los autobuses urbanos de Teruel, asciende a 4.768.465 euros de los que 2.720.000 euros corresponden a la compra de ocho autobuses híbridos; 359.158 euros a la adquisición de dos microbuses; 257.500 euros al equipo de gestión, explotación, billetaje e información y, por último, 1.431.807 euros a la adecuación y sustitución del mobiliario de las paradas.

El estudio económico también establece el total de gastos previstos a los que deberá hacer frente la empresa en un año y que ascienden a 2.626.972 euros, así como lo ingresos previstos en ese mismo espacio de tiempo que suman la cantidad de 1.305.224 euros.

El déficit, por tanto, que deberá asumir el Ayuntamiento será de 1.321.748 euros en un año, frente a los algo más de 600.000 euros actuales dado el incremento de líneas y rutas. Precisamente la cantidad que debe asumir el ayuntamiento es la que las empresas podrán ofertar a la baja cuando salga la licitación.

Según ha explicado la alcaldesa, Emma Buj en la rueda de prensa posterior a la celebración del pleno extraordinario, tras la aprobación de la estructura de costes por la corporación, el siguiente paso legal imprescindible es el de exponer el documento a información pública durante 20 días hábiles y, si no hay reclamaciones, se llevará a pleno la licitación del nuevo servicio de transporte urbano, posiblemente en el mes de abril o mayo.

Buj ha subrayado que se trata de un servicio muy novedoso para la ciudad de Teruel porque incorporará autobuses híbridos de dos tamaños más modernos y con mejor accesibilidad.

Ha recordado que se incorporarán dos autobuses más pequeños para dar servicio a los barrios del Carrel y el Arrabal, que nunca habían tenido autobús, así como una nueva línea hasta el nuevo hospital Obispo Polanco.

7 líneas y 97 paradas

Serán 7 líneas las que darán servicio a toda la ciudad y a los barrios rurales con un total de 97 paradas. La línea 1 realizará el recorrido Fuenfresca-Ensanche-Centro-Carretera de Alcañiz-Hospital.

La línea 2 irá de la Fuenfresca al Centro por el Ensanche; la tres pasará por la Fuenfresca, San Julián y el Hospital; La cuatro realizará el trayecto Polígono-refuerzo escolar-Fuentecerrada --en verano--; la cinco irá del Carrel a Centro por la avenida Zaragoza y La Florida; la seis, del Carmen al Centro por el Carrel; y la siete es la de los barrios rurales.

Junta de Gobierno

Como cada lunes, también se ha celebrado junta de Gobierno previa a la celebración del pleno extraordinario, en la que se han declarado válidas justificaciones de subvenciones de eventos deportivos de interés municipal.

En total han sido ocho las entidades de la ciudad de Teruel que se han presentado y que han recibido subvención por la celebración de distintos eventos deportivos en la ciudad. Las subvenciones oscilan entre los 1.300 euros hasta los 2.676.

Las entidades beneficiarias han sido el Club de Tenis, el Club Deportivo La Salle, el Club de Atletismo Teruel Parque, el Club Alpino Javalambre, el Club Tiro y Caza San Fernando, el Club de Atletismo Mudéjar, la Asociación Atlética Turolense y la Asociación Amigos de los Trinquetes.

Por otra parte, también se han aprobado de forma parcial las justificaciones de subvención en fomento del asociacionismo y de la que se han visto beneficiadas 27 asociaciones.

Oferta de Empleo Público

La Junta de Gobierno también ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 2026 en la que se recogen todos aquellos puestos que en estos momentos están ocupados por funcionarios o por laborales interinos. En ningún caso son plazas vacantes, según ha querido dejar claro la alcaldesa que ha añadido que saldrán a examen a lo largo de todo 2026 y 2027.

Se trata de 18 plazas de funcionarios de carrera y 15 laborales fijos. En el caso de funcionarios de carrera, cinco plazas son de auxiliar administrativo, cuatro plazas de agente de policía local, tres plazas de arquitecto técnico, tres plazas de oficial de brigada de obras, una plaza de subinspector de policía local, una plaza de ingeniero técnico informático, una plaza de técnico auxiliar informático, una plaza de oficial encargado del servicio de alumbrado público, otra de oficial de alumbrado público y una plaza de conserje de colegio.

En cuanto al personal laboral fijo son cinco plazas de peón del servicio de limpieza viaria, tres plazas de conserje, dos de trabajador social, una de jefe de conserjes, una de conserje de mantenimiento de puertas, una plaza de archivero, una de administrativo para oficina de turismo y una de oficial conductor del servicio de limpieza.

Fuera del orden del día, se ha iniciado un expediente para hacer un contrato de arrendamiento en el barrio de San León, concretamente detrás de la parroquia en una zona que se utiliza para jugar al fútbol, prender la hoguera de San Antón San Antón y donde se corren los toros para las fiestas. Se trata de un espacio propiedad del obispado de Teruel y de la parroquia de San León que "nadaba en un limbo jurídico".

Según ha explicado la alcaldesa, "lo que se ha hecho hoy es formalizar esta situación y darle un respaldo jurídico para que Ayuntamiento pueda colocar porterías y limpiarlo, una situación que ya se producía de facto y a la que ahora se le va a dar base legal".

Por último, la junta de Gobierno ha aprobado la prórroga del contrato adjudicado a la mercantil Atadi Empleo, SLU, para el servicio de limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de la zona ajardinada del parque Infantil de Tráfico por importe de 6.775 euros para dos años.