Estos son los pueblos de Aragón que desde este lunes duplican sus frecuencias diarias de autobús

El lote 2 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón ha empezado a funcionar este lunes con la puesta en marcha de 42 nuevas líneas de autobús que mejoran sustancialmente las conexiones con Huesca capital y entre las áreas del Sobrarbe y La Ribagorza con los centros sanitarios, administrativos y comerciales de referencia.

Sobre las mejoras más significativas, destaca el incremento de los servicios entre Graus y Aínsa con Barbastro, que prácticamente se duplican a diario, igual que sucede con los de Benasque y la capital oscense durante los fines de semana, generando una movilidad más eficaz, rápida y sostenible para beneficio de los 52 municipios y las tres comarcas a las que afecta el despliegue de este nuevo lote.

Otro de los aspectos más significativos tiene que ver con los 138 núcleos de población en los que residen 3.700 habitantes que se incorporan al sistema de transporte público autonómico y que verán por primera vez pasar el autobús por sus calles y plazas. De esta manera, Anciles, Tierrantona, Guaso, Secastilla, Chía, La Puebla de Fantova o Bisaurri, entre otros muchos, dispondrán de servicio por primera vez en su historia. En su conjunto, el Lote 2 abarca 52 municipios pertenecientes a las comarcas del Sobrarbe, La Ribagorza y el Somontano de Barbastro.

Las 42 rutas del nuevo paquete inaugurado se operarán con una flota de 17 vehículos nuevos dotados de tecnología híbrida y eléctrica más confortables, más eficientes y menos contaminantes que recogerán y dejarán viajeros en 229 puntos de parada para atender a un total de 18.500 aragoneses que se beneficiarán de tarifas entre un 16% y un 25% más económicas.

El inaugurado hoy es el decimotercer lote en ponerse en marcha. Faltan dos, el 1 y el 3, que se implementarán previsiblemente en el mes de marzo, con lo que el nuevo mapa concesional de autobuses de Aragón quedará completamente instaurado, al margen de los convenientes ajustes que se tengan que llevar a cabo para mejorar el servicio y adecuarlo a las necesidades de los usuarios.

En la estación de autobuses de Barbastro, el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, ha señalado que todas estas mejoras se deben “a un esfuerzo inversor que ha pasado de 11 a 20 millones de euros anuales, con el fin de prestar un mejor servicio público y vertebrar Aragón, llegando a todos los núcleos de población de más de diez habitantes e incrementando para ello el kilometraje en un 40% con el conjunto de lotes y líneas".