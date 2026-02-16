Los vecinos de Peralta de la Sal homenajean a Javier Rami, impulsor de su famoso Belén: "No me lo esperaba"

Un grupo de vecinos de Peralta de la Sal (Huesca) ha homenajeado este fin de semana a Javier Rami en reconocimiento a su "amistad, generosidad y a la extraordinaria labor realizada durante décadas" con el Belén de Peralta, "una obra que ha dado visibilidad al municipio más allá de sus fronteras", han indicado.

A la cita, que coincidió con su 74 años, no faltó el protagonista, amigos, familiares y compañeros de la Ruta del Belén. Según Javier Sistac, impulsor del homenaje, el principal motivo es “porque se lo merece". "El belén es posiblemente la parte mas llamativa de este sincero homenaje, aunque quien lo conoce sabe que Javier Rami es cien por cien corazón, cien por cien generosidad. Igual te ayuda a reparar un electrodoméstico que un pinchazo de la bicicleta de cualquier niño", señaló.

Luis Fuster, alcalde del municipio, entregó la placa en nombre de todos los vecinos y dedicó unas sentidas palabras. Por último, un emocionado Javier Rami agradeció el homenaje. "Ha sido una gran sorpresa. No me lo esperaba. Estoy muy contento. El belén seguirá aquí muchos años, mientras pueda aquí estaré ayudando y enseñando a los que vienen detrás”.

Javier Rami, a la derecha, saludndo a los vecinos de Peralta, este pasado fin de semana. / SERVICIO ESPECIAL

La pasión de Javier Rami por los motores y por todo tipo de mecanismos hace posible la originalidad de este belén, cuyos inicios se remontan a 1968. En él, los Reyes Magos se acercan al portal, la oliva se prensa en la almazara, un leñador trocea troncos, el humo sale por las chimeneas. "Una sinfonía navideña en la que los personajes toman vida a través de más de 100 figuras en movimiento continuo", señalan los vecinos. "Sin duda, uno de los belenes mas singulares jamás conocidos".

El Belén de Peralta de la Sal atrae visitantes de Aragón, de distintos puntos de España y de países como Francia, Inglaterra e incluso Australia.