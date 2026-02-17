La DPT presenta las bases del Plan de Empleo de 2026 por 2 millones de euros
Gracias a este plan, el año pasado se registraron 420 contrataciones, en su mayoría a tiempo completo
La Diputación de Teruel (DPT) ha presentado las bases del Plan de Empleo 2026, cuya normativa tiene por objeto regular la concesión de subvenciones por valor de 2 millones de euros. La iniciativa apoya a los municipios y entidades locales en la adopción de medidas destinadas a la ejecución de obras y servicios de competencia municipal que generen empleo. Gracias a este plan, que han presentado el presidente de la DPT, Joaquín Juste, y el diputado delegado de planes provinciales, José Luis Alvir, el año pasado se registraron 420 contrataciones, en su mayoría a tiempo completo o a tiempo completo eventual. Las personas contratadas deben figurar como desempleadas y, además, como demandantes de empleo en cualquier servicio público de empleo.
El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha explicado la importancia de este plan: "Aparte de la creación de empleo, ofrece una oportunidad real, además de contribuir a fijar población en nuestros municipios".
Los gastos subvencionables serán el importe de los costes salariales que figuren en las nóminas, incluyendo las retenciones del IRPF y los costes de la Seguridad Social del trabajador y los que debe asumir el empleador, así como la indemnización legalmente establecida por finalización del contrato de las personas trabajadoras que los ayuntamientos contraten durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de noviembre de 2026, con independencia de la duración del contrato.
Los consistorios serán los encargados de aplicar y valorar los criterios en la selección de los trabajadores, que serán criterios objetivos. La convocatoria establece una cantidad para cada municipio que solicite esta ayuda, siguiendo el criterio de población. La cuantía más alta la recibirá Teruel por sus barrios, con 64.180,01 euros, mientras que los municipios más pequeños recibirán 4.140,79 euros.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. Desde este miércoles los ayuntamientos pueden realizar las solicitudes, que deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la DPT.
- Un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón: 'Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- La borrasca Oriana azota Aragón: carreteras cortadas en el Pirineo, el Canfranero interrumpido y estaciones de esquí cerradas
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia
- Creperie Flor, la primera crepería que abrió en Zaragoza mantiene la esencia parisina desde hace 45 años: “El único secreto es trabajar con calidad y tradición”
- José Ángel Biel, el 'rey' de los pactos en Aragón, sobre el acuerdo PP-Vox: 'Hablando se entiende la gente