El Monasterio de Piedra culmina la restauración de espacios y refuerza su recuperación patrimonial

El Monasterio de Piedra da un nuevo paso en su firme compromiso con la conservación y puesta en valor de su legado histórico con la finalización de las obras de pavimentación en algunos de los espacios más representativos del conjunto monacal. Una importante actuación patrimonial que cobra un significado especial en 2026, año del Bicentenario del nacimiento de Juan Federico Muntadas Jornet, figura clave en la protección y proyección de este enclave único.

La intervención, concebida para recuperar y realzar los recorridos más emblemáticos del nonumento, ha actuado sobre un total de 1.675 m² distribuidos en cuatro zonas principales y con gran afluencia de público: el claustro, la sala capitular, la cripta y la iglesia. Los trabajos se han ejecutado siguiendo criterios de máximo respeto al carácter histórico del entorno, incorporando un pavimento de piedra natural acorde al estilo cisterciense y soluciones técnicas destinadas a mejorar la experiencia del visitante y la conservación del conjunto: evacuación de aguas pluviales, sistemas transpirables para prevenir humedades y mejoras de accesibilidad en la zona exterior de la iglesia, además de la renovación de las escaleras de acceso a la cripta.

La inversión destinada a estas actuaciones ha ascendido a 350.000 euros, una apuesta que refuerza el compromiso de Monasterio de Piedra con la protección de su legado histórico y artístico y que no solo garantiza la adecuada preservación de los espacios intervenidos, sino que también contribuye a mejorar la experiencia de los visitantes.

El pavimento claustro también se ha restaurado. / MONASTERIO DE PIEDRA

Esta renovación forma parte del plan de mejora y ampliación puesto en marcha en 2024, que continuó avanzando pese a los efectos adversos de la dana de octubre de ese mismo año, cuyos daños obligaron a replantear algunas de las intervenciones previstas.

Dicho plan, articulado en distintas fases, combina recuperación patrimonial, ampliación de recorridos y actualización de espacios históricos con un objetivo claro: preservar y enriquecer el legado cultural, arquitectónico y natural del conjunto, en coherencia con la visión de Juan Federico Muntadas Jornet, pionero del turismo y figura adelantada a su tiempo que, ya en el siglo XIX, entendió la naturaleza como un espacio para ser recorrido, interpretado y disfrutado, creando senderos y miradores, modelando un jardín paisajista en torno a las cascadas e incorporando servicios de hospedería e hidroterapia, sentando así las bases de una de las primeras experiencias de turismo de naturaleza en España.

Nueva temporada hotelera: apertura el 20 de febrero

Tras la culminación en 2024 de la primera fase, centrada en la ampliación del itinerario del Jardín-Histórico hacia el Mirador del Torreón Sur —Puerta Negra—, y en el ajardinamiento sostenible de la zona, la reciente renovación de pavimentos en los espacios monacales marca ahora un nuevo avance dentro de esta hoja de ruta. Estas actuaciones acompañan a otras iniciativas en marcha, como la recuperación de la histórica piscifactoría (fundada en 1867, la primera de España), que albergará un espacio permanente dedicado a Juan Federico Muntadas Jornet, y el desarrollo del proyecto de ampliación del Parque–Jardín Histórico, uno de los más importantes y ambiciosos emprendidos por el complejo.

Adicionalmente, y coincidiendo con este impulso de recuperación patrimonial, el Monasterio de Piedra anuncia también el inicio de la nueva temporada hotelera que tendrá lugar el próximo 20 de febrero, invitando a visitantes y huéspedes a conocer o redescubrir este entorno único en un año especialmente simbólico, marcado por la celebración del Bicentenario.