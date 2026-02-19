El cartel de la Semana Santa de Calatayud rinde tributo a la imagen de Nuestra Señora de la Piedad

El cartel anunciador de la Semana Santa de Calatayud (Zaragoza) rinde un especial tributo a Nuestra Señora de la Piedad, ya que este año se celebra el centenario de la primera salida procesional de esta imagen por las calles de la localidad. Realizado por el colaborador habitual de la Junta Mayor, Andrés Roque, también es el autor del programa de actos para este 2026.

La fe y la tradición marcan la programación que ya se encuentra disponible para todos los vecinos y visitantes y los que prefieran el formato tradicional pueden recogerlo de forma gratuita en las distintas parroquias de la ciudad y en la Oficina Municipal de Turismo, situada en la Plaza de España.

Dentro del nutrido calendario de actos, la Procesión General del Santo Entierro vuelve a alzarse como el evento central. Esta manifestación religiosa, que recorre la ciudad al atardecer del Viernes Santo, cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional en Aragón debido a su antigüedad y riqueza.

Citas clave

El ambiente cuaresmal empezará a sentirse con fuerza el próximo 21 de febrero con el Pregón de Cuaresma. Este año, la organización recae en la Real y Antiquísima Hermandad de la Piedad y la Sangre de Cristo, siendo su presidente, Jacinto Julvez, el encargado de pronunciar el discurso.

El desfile previo partirá desde la parroquia de San Juan el Real para concluir en la Basílica del Santo Sepulcro, donde se realizará la lectura. Tras el acto, la plaza de España se llenará de sonido con el "Clamor Cuaresmal", un encuentro que reunirá a todas las bandas de las cofradías bilbilitanas.

Poco después, el 1 de marzo, tendrá lugar el tradicional Vía Crucis del primer domingo de marzo. Como dicta la costumbre, la comitiva ascenderá desde San Juan el Real hasta el Santuario de la Virgen de la Peña, contando con la participación del Piquete de Honor de la Junta Mayor y representantes de todas las hermandades locales.

Llamamiento a la participación

Durante la presentación, Jacinto Julvez ha aprovechado su condición de presidente de la Junta Mayor para invitar a todos los bilbilitanos y turistas a vivir intensamente estos días en la calle.

Julvez ha hecho un hincapié especial en la Procesión del Santo Entierro, subrayando el deseo de la Junta de que "luzca en todo su esplendor".

Por ello, ha animado a vecinos de todas las edades a sumarse activamente, ya sea interpretando a los numerosos personajes del Antiguo y Nuevo Testamento o participando en las diversas escenas de la Pasión que hacen de este desfile algo único.