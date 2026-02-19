Teruel vuelve al pasado y prepara la ciudad para celebrar las Bodas de Isabel

Teruel abre este jueves la trigésima edición de las Bodas de Isabel de Segura, que del 19 al 22 de febrero transforman la ciudad en una villa del siglo XIII y que se celebran por primera vez tras haber obtenido el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La capital turolense volverá a recrear la historia de los Amantes en una convocatoria que supone un punto de inflexión, ya que la organización ha subrayado que no se trata de una edición convencional, sino de una cita concebida como impulso hacia el futuro después de lograr la distinción internacional.

Durante cuatro jornadas la ciudad se convertirá en un gran escenario medieval con más de 150 actores, además de músicos, danzantes y figurantes, a los que se sumarán cerca de 150 grupos que instalarán sus haimas en el Centro Histórico, las Rondas y el entorno de la Plaza de Toros para recrear la vida cotidiana del siglo XIII.

El ambiente se completará con un mercado de alrededor de 250 puestos distribuidos por enclaves emblemáticos como la Plaza de la Catedral, la Glorieta, el Paseo del Óvalo, la Escalinata o el Parque de los Fueros, junto a campamentos de recreación, exhibiciones de combate, talleres, degustaciones, animación constante y conciertos que acompañarán todo el fin de semana.

La Fundación Bodas de Isabel ha explicado que se ha trabajado en una renovación de la puesta en escena con una propuesta más visual, conceptual y potente, de forma que todas las escenas transmitirán ese impulso renovador, que será especialmente visible en la jornada central del sábado.

En ese momento, Diego permanecerá en la plaza hasta el final de la acción para aportar mayor unidad dramática y se creará un instante en el que el tiempo parecerá detenerse con la irrupción coral de distintos personajes que reforzarán la intensidad del relato.

Entre las novedades destaca la incorporación de una escenografía audiovisual proyectada sobre la fachada del edificio de Caja Rural en la escena del balcón, un recurso que, según la organización, se ha integrado en la dramaturgia como parte del propio relato escénico y cuya función será potenciar la emoción y enriquecer la experiencia del público.

La música tendrá un papel protagonista a lo largo de varias escenas, ya que la actriz que da vida a Isabel es la cantadora de jota Sara Serena; y además el pregón recaerá en los reconocidos Nacho del Río y Beatriz Bernad, que celebran tres décadas de trayectoria conjunta.

La programación comenzará este jueves con propuestas dirigidas al público infantil y con las primeras escenas teatrales que introducirán el clima emocional de la leyenda, continuará el viernes con la apertura de campamentos y mercado y con la representación de la boda de Isabel de Segura con Don Pedro de Azagra junto al pregón oficial y diversas escenas en la Plaza de la Catedral.

Después avanzará hacia una jornada vespertina en la que se sucederán episodios teatrales y actos vinculados a la presencia del rey Jaime I de Aragón que culminarán con un espectáculo de fuego.

El sábado mantendrá la intensa actividad desde la mañana con animación musical y propuestas familiares, incorporará celebraciones tradicionales como el Toro Nupcial y el Torneo del Rey, y alcanzará su momento culminante con la concentración de tropas, la llegada de Diego de Marcilla, el encuentro con sus padres y la escenificación de la Petición del Beso, la muerte de Diego y el lamento de Isabel.

El domingo quedará marcado por los actos fúnebres con la comitiva que recorrerá distintas calles hasta la Plaza de la Catedral y con la representación de las exequias de Diego, la muerte de Isabel, el Romance del Ciego, la Oda a los Amantes y la invitación al beso.