Alcañiz viaja al siglo XV con su festival de la Concordia: justas medievales, exhibiciones y talleres de esgrima

El Festival de divulgación histórica de la Concordia de Alcañiz se inicia hoy 19 de febrero y se extenderá hasta el 1 de marzo. Se han programado ocho días de actividades para conocer y disfrutar el siglo XV en Alcañiz contando con la colaboración de numerosas instituciones, entidades y voluntarios. El acto central de La Concordia tendrá lugar el sábado 28 de febrero en la Iglesia Santa María La Mayor a las 19:30h.

La Concordia de Alcañiz es un evento histórico de gran relevancia que se celebra para recordar un acuerdo fundamental en la historia del Reino de Aragón y el Principado de Cataluña. En 1412, tras la muerte sin heredero del rey Martín I de Aragón, los parlamentarios de ambos reinos se reunieron en Alcañiz para elegir a un nuevo monarca, lo que marcó un hito en la historia medieval de la región.

Un festival que, en esta edición, cuenta con la participación de grupos, recreadores y proyectos de reconstrucción procedentes de distintos puntos de Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco.

Programas educativos, exposiciones y conferencias

Divulgar los hechos de la Concordia de Alcañiz es uno de los propósitos de este festival, es por ello que se realizarán charlas didácticas para los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios de Alcañiz y también para los alumnos de 2º de ESO del IES Bajo Aragón.

La conferencia inaugural, «La Corona de Aragón: manipulación, mito e historia» correrá a cargo del Dr. José Luis Corral Lafuente de la Universidad de Zaragoza se celebrará en la Sala Multiusos del Liceo tras la inauguración de una exposición en el mismo edificio sobre «La guerra de Asedio en la Edad Media».

Una mujer sosteniendo en su brazo una lechuza en la Concordia de Alcañiz / Ayuntamiento de Alcañiz

El Auditorio del Palacio Ardid acogerá el resto de las conferencias, que en esta edición versarán sobre «La guerra de asedio en el siglo XV». A cargo de Rubén Sáez Abad. Acción y Recuperación de los Castillos Turolenses (ARCATUR) y «Alcañiz en al Baja Edad Media» A cargo de José Antonio Benavente Serrano. Taller de Arqueología de Alcañiz.

Recreaciones históricas

Talleres de esgrima, caligrafía medieval, exhibición de danzas medievales y justas entre caballeros protagonizarán la jornada matinal del sábado 28 de febrero, que tiene en la tarde el acto central de La Concordia: El final del Interregno.

En la Iglesia Santa María la Mayor de Alcañiz se representarán además varias piezas a cargo de voluntarios y grupos de recreación histórica: Las clases sociales y las minorías en el Aragón bajomedieval; de cómo el último rey de la Casa de Aragón no dejó sucesor; la muerte del rey Martín, el Interregno y la Concordia de Alcañiz, la lenta agonía de Margarita de Prades y las mujeres de la Concordia.

El domingo 1 de marzo por la mañana en la Glorieta Telmo Lacasa volverá abrir el Espacio de Historia viva, acogiendo exhibiciones de danzas cortesanas, armaduras y caballería medieval, poniendo fin a un Festival que traslada a la ciudad al siglo XV durante ocho días.

Dos novedades

En la edición 2026 se contemplan dos novedades: por una parte, la Glorieta Telmo Lacasa acogerá durante todo el sábado 28 de febrero una feria de divulgación histórica con puestos de libros, luthier, música antigua, caligrafía histórica, arqueogastronomía, falconería, oficios y arqueología.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañiz, ha editado el cómic “La Torre de la Concordia”, que trata sobre la Concordia de Alcañiz. Esta publicación es el segundo libro de la serie “Hitos de la identidad aragonesa”, impulsada por la Dirección General de Desarrollo Estatutario. Esta colección acerca a los aragoneses de hoy hitos y acontecimientos que fueron muy relevantes en la historia de Aragón y que forman parte esencial de la identidad aragonesa.

Noticias relacionadas

El acto de presentación del cómic "La Torre de la Concordia" será el viernes 27 de febrero en el teatro Municipal de Alcañiz.