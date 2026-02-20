El Ayuntamiento de Huesca incorpora 30 nuevos contenedores de aceite usado y eleva a 68 los puntos de recogida

El Ayuntamiento de Huesca está incorporando 30 nuevos contenedores para la recogida de aceite usado doméstico, que han comenzado a instalarse esta misma semana en distintos puntos de la ciudad. Con esta ampliación, Huesca pasa de 38 a 68 contenedores distribuidos por los barrios y municipios incorporados.

La actuación forma parte del proyecto impulsado por el Consorcio Agrupación número 1 de Huesca, al que le fue concedida una subvención con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El Consorcio ha adquirido un total de 95 contenedores para aceite usado doméstico, de los cuales 30 se destinan al Ayuntamiento de Huesca. El importe total del contrato asciende a 68.939,75 euros, IVA incluido, correspondientes al suministro realizado por la empresa CERVIC S.A.

En el caso concreto de los 30 contenedores destinados a Huesca, el coste ha sido de 21.770,44 euros, IVA incluido. El FEDER financia el 75% de la inversión, incluido el IVA, lo que supone una aportación de 16.327,83 euros.

La recogida y recuperación del aceite doméstico en la ciudad se lleva a cabo gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Huesca, la entidad sin ánimo de lucro Naturalmente Social Recikla y el Consorcio Agrupación número de Huesca.

Naturalmente Social Recikla es una entidad constituida por Adislaf (Asociación de Personas con discapacidad de las Fuentes), que tiene como objetivos principales la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual, así como la mejora y el cuidado del medio ambiente.

Durante el año 2025 se recogieron en Huesca 19.160,32 litros de aceite usado doméstico, superando los 18.931 litros recogidos en 2024. Estas cifras reflejan una tendencia al alza en la concienciación ciudadana sobre la correcta gestión de este residuo. Cada persona genera aproximadamente 10 litros de aceite vegetal usado al año. Si se arroja a la red de alcantarillado, un solo litro puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua, formando una lámina superficial que impide la oxigenación natural y afecta gravemente a la flora y fauna acuáticas.

Además, verter aceite por la fregadera provoca atascos en las tuberías, sirve de alimento a roedores y dificulta e incrementa los costes de depuración de las aguas residuales.

El reciclaje del aceite doméstico evita la contaminación de suelos y aguas y permite su transformación en productos ecológicos como biodiésel o jabón. Asimismo, contribuye a reducir el volumen de residuos que llegan al vertedero, ya que los envases depositados en los contenedores naranjas también se reciclan.

Para su correcta gestión, el aceite usado debe depositarse en envases cerrados, preferiblemente de plástico (como botellas de agua, refrescos o detergente) y siempre una vez que se haya enfriado. Cuando el recipiente esté lleno, debe introducirse directamente en el contenedor naranja con el tapón bien cerrado.