La boda de Isabel de Segura con Pedro de Azagra marca el inicio de la recreación de Los Amantes en un Teruel lleno hasta la bandera

El matrimonio este viernes entre Isabel de Segura y el señor Pedro de Azagra ha marcado el inicio de la recreación de la historia de los Amantes en Teruel, una ciudad que presenta un lleno en sus hoteles para todo el fin de semana. La plaza de la Catedral ha sido el escenario donde han tenido lugar los esposales entre ambos para cumplir con la voluntad del padre de Isabel, a pesar de la tristeza de ella. Teruel ya vive inmersa en el siglo XIII y Diego de Marcilla se ha marchado a la guerra.

Tras la representación teatral, los joteros Beatriz Bernad y Nacho del Río han sido los encargados de leer el pregón y de inaugurar oficialmente la nueva edición de las Bodas de Isabel, una fiesta Declarada de Interés Internacional. El acto desde el balcón del Ayuntamiento de Teruel ha terminado con una jota porque “el amor siempre fue cosa de dos”, han dicho, y un “Viva los Amantes de Teruel”.

Las calles de la ciudad están llenas. De hecho, el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, han destacado la elevada ocupación hotelera y la intensa actividad en bares y restaurantes. Azcón ha asegurado que "resulta complicado" encontrar habitaciones disponibles y ha afirmado que la ciudad "llega a triplicar su población durante estos días". De hecho, se prevén estos días en Teruel unas 100.000 personas.

Asimismo, ha señalado que el lleno en alojamientos y la alta demanda en la hostelería reflejan "el poder de convocatoria" de la recreación histórica. "Este impulso beneficia no solo a la capital, sino al conjunto de la provincia", ha añadido.

Pedro de Azagra e Isabel de Segura, tras casarse en Teruel. / FABIAN SIMON

La fiesta de los Amantes se ha convertido en un motor económico y turístico de primer orden. "La potencia turística que está teniendo Teruel en estos últimos años se ha ido incrementando, son más de 160.000 personas las que cada año vienen a la provincia, más de 340.000 pernoctaciones, un incremento de más del 2% respecto del año pasado gracias al buen trabajo que se hace desde las instituciones", ha indicado. "El evento proyecta la imagen de Teruel más allá de Aragón", ha recalcado el presidente en funciones.

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que la ciudad ofrece estos días una imagen de "calles llenas y establecimientos con una actividad constante", y ha dicho que el esfuerzo organizativo y la implicación de los turolenses permiten consolidar una celebración que combina tradición, cultura e impacto económico.

El sábado, el acto central

Las Bodas de Isabel de Segura recrean la trágica historia de los Amantes de Teruel, una narración del siglo XIII profundamente enraizada en la identidad cultural local, que cada mes de febrero transforma la ciudad en un gran escenario medieval, festivo y cultural. Más de 150 actores, además de músicos, danzantes y figurantes, participan en la recreación de estos días, a los que se sumarán cerca de 150 grupos que instalarán sus haimas en el Centro Histórico, las Rondas y el entorno de la Plaza de Toros para recrear la vida cotidiana del siglo XIII.

El día grande de las Bodas se vivirá este sábado, cuando las tropas de Aragón volverán a Teruel y con ellas lo hará Diego de Marcilla, a quien todos han dado por muerto. A su regreso de la guerra se enterará de que Isabel se ha casado con Pedro de Azagra. La representación de su encuentro tendrá lugar, como es habitual, en la plaza del Torico, donde Diego le reclamará a Isabel su amor, le pedirá un beso y, ante la negación de ella, morirá de amor.

Noticias relacionadas

Entre los participantes este año está el grupo Homenaje Templario de Monzón, quien ya este viernes ha sido recibido en el ayuntamiento antes del pregón. Este sábado está previsto que participen en el desfile en el Torneo del Rey Jaime I, las danzas medievales en el Parque de los Fueros, el pasacalle por la pasarela de Ambeles y Paseo del Óvalo y en la entrada de las tropas de Aragón y llegada de Diego.