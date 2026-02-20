La Fundación Uncastillo inicia un plan de reactivación y buscará la suficiencia financiera

La Fundación Uncastillo encara una nueva etapa y será pilotada por una comisión gestora con el objetivo de favorecer una transición ordenada, dar continuidad al trabajo desarrollado y afrontar con garantías los retos existentes mediante un proceso de profesionalización que buscará lograr la suficiencia financiera.

Una decisión que se adopta tras la reunión de su patronato, mantenida, recientemente, en la que José Francisco García, director de esta desde el año de su fundación, el 1998, presentara su renuncia. Para llevar a cabo esta misión, el Patronato aprobó un Plan de Reactivación e Impulso articulado en torno a tres grandes pilares, el refuerzo de la suficiencia financiera, mediante la diversificando de recursos; la profesionalización de la gestión, contando con una gerencia remunerada y la renovación generacional del Patronato y del proyecto institucional.

Con esta acción, la Fundación quiere "reafirmar" su vocación de servicio público y su voluntad de seguir siendo una herramienta útil para la defensa, conservación y promoción de todos los elementos que conforman el conjunto histórico-artístico de Uncastillo: el castillo, el casco urbano, sus iglesias o el yacimiento de Los Bañales, sin excepciones, entendidos como partes inseparables de un mismo proyecto cultural y territorial.

Las acciones contenidas en este plan se pusieron de manifiesto en la reunión que el patronato de la entidad llevó a cabo el pasado 13 de enero en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), una cita que contó con la presencia de su vicepresidenta, Teresa Ladrero, en representación de esta institución, que forma parte del propio patronato.

Ladrero reiteró "el compromiso firme de la institución para acompañar y apoyar activamente a la Fundación en el logro de los objetivos marcados en su nuevo plan".

Por su parte, el patronato visibilizó "sus ganas de seguir adelante", y ensalzó la figura de José Francisco García, quien ha sido el director de la entidad desde su creación, en el 1998. "Bajo su dirección, la Fundación Uncastillo ha impulsado numerosos proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio de Uncastillo, entre ellos actuaciones en la fortaleza, la judería, Los Bañales y edificios emblemáticos como la Lonja Medieval o la iglesia de San Miguel", señalaron en la cita.

Asimismo, "su labor ha sido determinante para la reciente incorporación de Uncastillo a la Red de Juderías de España, una iniciativa que abre una oportunidad especialmente relevante para reforzar el turismo cultural como motor de desarrollo socioeconómico en Uncastillo y en la comarca de las Cinco Villas", indicaron desde el patronato en la reunión.

Con todo, y apoyándose en una trayectoria consolidada, la Fundación Uncastillo inicia una nueva etapa con "ilusión" y la voluntad de fortalecer su papel como entidad dinamizadora de un patrimonio cultural de gran valor y como espacio de encuentro y colaboración abierto a nuevas personas, nuevas ideas y nuevos proyectos para seguir construyendo el futuro de Uncastillo desde la cultura y el patrimonio.