Calamocha cede un terreno a la Asociación Cultural Mío Cid

El Ayuntamiento de Calamocha ha cedido un terreno municipal para que la Asociación Cultural Mío Cid cuente con una ubicación fija donde celebrar su tradicional Encuentro con Mío Cid y otras actividades que se desarrollan durante el año en El Poyo del Cid. Para formalizar la cesión, se ha establecido un convenio de colaboración.

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha ratificado la firma de dicho convenio con el secretario de la asociación poyera, Eduardo Escudero. Ambos han estado acompañados por la teniente de alcalde, Sonia Palacio.

Hasta la fecha, la asociación desarrollaba sus eventos en fincas privadas de forma provisional. Con este acuerdo, la Asociación Mío Cid se ubicará definitivamente en una parcela que, por sus dimensiones y localización, resulta idónea para sus necesidades.

El terreno se encuentra situado próximo al pabellón, una zona estratégica debido a su proximidad al casco urbano y a la facilidad de acceso a servicios básicos como agua, luz y alcantarillado para futuros proyectos.

El coste del solar, asumido íntegramente por el ayuntamiento, ha superado los 10.000 euros. Esta inversión pasa a formar parte del inventario municipal, pero su uso principal será dar soporte a una asociación que es referente en la provincia.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha destacado que esta medida es un reconocimiento al trabajo de la Asociación Cultural Mío Cid, pionera en las recreaciones históricas en la provincia de Teruel y reconocida por su labor de promoción de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

"Es una de las asociaciones que más historia tiene y de las que más tiran en la provincia; con este espacio adecuado, el ayuntamiento reconoce su esfuerzo y cumple su compromiso", han señalado en el acto de la firma del convenio.

Este convenio se suma al conjunto de actuaciones del Ayuntamiento de Calamocha para fomentar los eventos culturales y la promoción turística, patrimonial y medioambiental del municipio a través de sus entidades sociales.