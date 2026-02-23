Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo paso para la variante de la N-122 entre Borja y Maleján: 70 millones para 7,4 km

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proceso de información pública del proyecto

Imagen de archivo de las obras en la A68, a la altura de Mallén. / MIGUEL ANGEL GRACIA

ZARAGOZA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proceso de información pública del proyecto de trazado de la variante de la carretera N-122 que evitará el paso del tráfico de larga distancia a través de las poblaciones de Borja y Maleján, en la provincia de Zaragoza.

Según informa el Departamento ministerial, las obras cuentan con un presupuesto estimado que asciende a más de 70 millones de euros y tienen como finalidad mejorar la seguridad vial en el referido eje vial a su paso por ambas poblaciones zaragozanas.

La variante, que se ejecutará entre los kilómetros 60 y 67 de la carretera N-122, tiene una longitud total aproximada de 7,4 kilómetros, entre el trazado principal y los tres nuevos enlaces previstos, e incluye a lo largo de su itinerario un tramo en túnel de 719 metros de longitud y otro en falso túnel 162 metros más.

El primer enlace se situará antes del actual acceso a la localidad de Albeta, dando servicio a esta población, así como a la zona de restauración existente junto a la carretera y al polígono industrial de Borja.

