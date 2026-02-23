Así se transforma la comarca de Calatayud para ser más sostenible
Los seis proyectos que están ahora en fase de recepción de ofertas suponen el 28,5% de la inversión total prevista y abarcan los cuatro ejes del Plan
Febrero ha marcado un hito en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Comarca Comunidad de Calatayud con la licitación simultánea de seis de las actuaciones previstas, que juntas suman más de 798.500 euros y suponen el 28,5% de los 2,8 millones de inversión total, financiada con fondos europeos Next Generation.
Las licitaciones abarcan proyectos dentro de los cuatro ejes de trabajo del PSTD y ya están abiertos a las empresas interesadas. El plazo para recibir ofertas en cada una se mueve entre el 26 de febrero y el 3 de marzo y los plazos de ejecución, tras la adjudicación, se sitúan entre las 9 y los 16 semanas. Los presupuestos base (mejorables en las ofertas) suman 798.181,19 euros, impuestos incluidos.
Dentro del Eje 1, Transición Verde y Sostenible, se han lanzado tres obras de ingeniería y paisajismo. Las dos primeras son parte del Plan Villas Termales Comarca de Calatayud: la adecuación de un andador en zona turística en Jaraba (188.322,37 euros) y la conservación del jardín Cantarero en Alhama de Aragón (109.964,01 euros). Además, se va a acondicionar el acceso a la pradera y la gruta de las Maravillas de Ibdes (65.950 euros), dentro de las acciones en la ZEPA “Bosque de ribera y hoces del río Mesa y río Manubles”.
En el Eje 2, Mejora de la Eficiencia Energética, se enmarca la licitación para ejecutar la red de rutas cicloturistas sostenibles y estaciones de BTT de la comarca (202.206,60 euros) con recorrido por 38 municipios.
Ya en el Eje 3, Transición Digital, se sitúa el diseño, elaboración e instalación de 67 tótems informativos, uno para cada uno de los 67 municipios de la Comarca Comunidad de Calatayud (117.971,71 euros).
Finalmente, el Eje 4, Competitividad, sigue desarrollándose con la redacción y ejecución del plan de marketing turístico de la comarca y las acciones de promoción contempladas (113.766,50 euros).
La suma de todas estas acciones ilustra el objetivo del PSTD de la Comarca Comunidad de Calatayud: incrementar el empleo y frenar la despoblación mediante un modelo turístico sostenible e innovador, que asegure beneficios tanto para la comunidad como para el medio ambiente.
