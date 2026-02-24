Las obras de la variante de Sástago terminarán antes del próximo verano

Las obras de la variante de Sástago (Zaragoza) van a permitir descongestionar de tráfico, ruido y contaminación el núcleo urbano de aquí a pocos meses y su finalización está prevista antes del verano. Se trata de una nueva calzada de 1.250 metros de longitud que dispondrá de una anchura de ocho metros, gozará de todas las medidas de seguridad en cuanto obras de drenaje y señalización vertical y horizontal. Su inversión asciende a 2 millones de euros y va a permitir liberar de tráfico pesado a la travesía, ya de por sí angosta y muy estrecha, hasta el punto de que en un tramo está regulada por un semáforo que da paso alternativo.

Una obra importante que va a beneficiar a los conductores y a los vecinos de Sástago, en tanto va a mejorar la seguridad vial en el núcleo urbano: “Hay que tener en cuenta que al menos un centenar de vehículos pesados atraviesan cada día este tramo urbano, un 15% del tráfico total, y todos esos vehículos pesados y parte de los turismos que no tienen como destino Sástago se desviarán por la variante”, ha señalado este martes el consejero de Fomento, Octavio López.

Máquinas trabajando en la zona de la variante. / GOBIERNO DE ARAGÓN

López también ha recalcado en su visita a Sástago la "planificación, diligencia y ejecución en plazo" de las obras del Gobierno de Aragón frente a la "lentitud, la falta de determinación e, incluso, la parálisis en las obras que dependen del Ejecutivo central en la comunidad".

En este sentido, el consejero se ha referido a actuaciones como la A-68, cuyo único tramo en obras entre El Burgo y Fuentes de Ebro presenta a día de hoy “un ritmo mortecino, por no hablar del resto de tramos de esa necesaria autovía que ha de vertebrar el Bajo Aragón y la salida al Mediterráneo”, ha dicho. Además, López ha vuelto a denunciar la situación vivida de nuevo el pasado fin de semana en el único tramo sin desdoblar de la A-23 entre Lanave y Sabiñánigo, donde miles de conductores se vieron atrapados durante horas en largas retenciones "sin que el Ministerio haya recogido el guante lanzado por el Gobierno de Aragón" para colaborar y reducir de 60 a 36 meses las obras y acabar cuanto antes con una situación que se repite cada vez que hay alta afluencia a las estaciones de esquí del Pirineo aragonés.

Asimismo, López ha pedido que se reactiven cuanto antes las obras de la variante de Sabiñánigo, que también afectan negativamente a la fluidez del tráfico en esa zona de Huesca y al escaso ritmo en las obras de la N-330 en Teruel, germen de la futura A-40, "de la que el Gobierno central no compromete ni plazos ni inversión, al igual que ocurre con la A-25 para conectar la A-23 en Monreal del Campo con la A-2 en la provincia de Guadalajara", ha indicado.