El Ayuntamiento de Puértolas licita los trabajos de construcción de la depuradora de Escalona

El Ayuntamiento de Puértolas sigue dando pasos para el cuidado de su medio natural, uno de los principales valores del municipio. Recientemente, el consistorio ha sacado a licitación la construcción de la depuradora de Escalona, uno de los once núcleos de población que componen este municipio. "Gracias a esta infraestructura, dejaremos de verter residuos al río Bellós y, pronto también, haremos lo mismo con el río Cinca, pues seguimos dando pasos para la construcción de una depuradora que dará servicio a Puyarruego y Belsierre".

Las obras comenzarán en Escalona en los próximos meses, según ha confirmado el alcalde, José Manuel Bielsa Manzano, y tienen una duración estimada de siete meses. Entre las dos depuradoras está prevista una inversión próxima a los dos millones de euros, financiados a través del Instituto Aragonés del Agua. "Con estas instalaciones, unificaremos el sistema de saneamiento y la conducción de aguas residuales desde diferentes núcleos del municipio", ha indicado Bielsa.

El alcalde ha continuado diciendo que "estas depuradoras, junto a otras medidas, tienen como fin último mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, además de seguir impulsando el cuidado del medio ambiente en nuestro municipio y en la comarca de Sobrarbe".

Ha agregado que "somos un ayuntamiento pequeño, tenemos poco más de 200 habitantes, pero no podemos dejar de lado la prestación de servicios básicos, es así como hemos conseguido el atractivo necesario para que los vecinos se queden a vivir aquí y, quienes quieran, puedan venir a establecer en Puértolas sus proyectos vitales y profesionales".

Cerler, la siguiente

Por otro lado, a principios de año el Instituto Aragonés del Agua sacó a licitación el contrato para la construcción y el funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales de Cerler, en el término municipal de Benasque, con un presupuesto base de licitación de 6.704.871,83 euros, IVA incluido. La actuación permitirá dotar a este núcleo del Pirineo de una infraestructura clave para el tratamiento de aguas residuales, con una capacidad prevista para 4.000 habitantes equivalentes, y avanzar en el cumplimiento de la normativa europea en materia de depuración y protección ambiental.

La licitación, impulsada por el Instituto Aragonés del Agua, contempla tanto la ejecución de las obras como el funcionamiento inicial de la instalación, que se desarrollará durante un periodo total de 46 meses (34 de construcción y 12 de explotación), teniendo en cuenta las condiciones climatológicas propias de la alta montaña.

Noticias relacionadas

La construcción de esta depuradora supone finalizar la depuración integral del río Ésera, una vez que la depuración de Benasque y Eriste es ya una realidad desde hace unos meses, y tan solo restará por concluir la depuración de algún pequeño núcleo de población. La licitación permitirá retomar una infraestructura cuya ejecución se inició hace años y que resulta esencial tanto para la protección del medio ambiente como para el desarrollo sostenible de Cerler y del valle de Benasque.