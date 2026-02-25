El Gobierno de Aragón cederá seis viviendas al Ayuntamiento de Escucha para alquiler asequible

El Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de seis viviendas al Ayuntamiento de Escucha (Teruel) para que proceda a su rehabilitación con fondos subvencionados procedentes de futuras convocatorias del Programa 700 para la regeneración de cascos urbanos con vivienda pública. Tendrán que ser destinadas al alquiler asequible en la localidad.

Se trata de seis viviendas adscritas a la Dirección General de Vivienda ubicadas en la Calle La Solana, número 6, del municipio minero, de más de 74 metros cuadrados útiles.

El acuerdo contempla que, a partir de este momento, el Ayuntamiento de Escucha asumirá la responsabilidad patrimonial derivada de las obras, licencias y permisos que puedan resultar de la adecuación de las viviendas, debiendo garantizar las medidas de seguridad necesarias para evitar molestias y riesgos a terceros.

Con esta cesión, el Gobierno de Aragón pone de manifiesto su apuesta por la vivienda pública en este municipio, donde además de estas seis viviendas se van a poner en valor otras 32 viviendas vacías construidas durante el boom de la minería, que serán objeto de una concesión demanial a 35 años, prorrogables a 75 años, para que empresas asentadas en la zona opten a su rehabilitación y las destinen a sus trabajadores, contribuyendo con ello al crecimiento económico de la localidad, la generación de empleo y la fijación de población.