El Gobierno de Aragón cederá seis viviendas al Ayuntamiento de Escucha para alquiler asequible
Se trata de seis pisos ubicados en la Calle La Solana
El Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de seis viviendas al Ayuntamiento de Escucha (Teruel) para que proceda a su rehabilitación con fondos subvencionados procedentes de futuras convocatorias del Programa 700 para la regeneración de cascos urbanos con vivienda pública. Tendrán que ser destinadas al alquiler asequible en la localidad.
Se trata de seis viviendas adscritas a la Dirección General de Vivienda ubicadas en la Calle La Solana, número 6, del municipio minero, de más de 74 metros cuadrados útiles.
El acuerdo contempla que, a partir de este momento, el Ayuntamiento de Escucha asumirá la responsabilidad patrimonial derivada de las obras, licencias y permisos que puedan resultar de la adecuación de las viviendas, debiendo garantizar las medidas de seguridad necesarias para evitar molestias y riesgos a terceros.
Con esta cesión, el Gobierno de Aragón pone de manifiesto su apuesta por la vivienda pública en este municipio, donde además de estas seis viviendas se van a poner en valor otras 32 viviendas vacías construidas durante el boom de la minería, que serán objeto de una concesión demanial a 35 años, prorrogables a 75 años, para que empresas asentadas en la zona opten a su rehabilitación y las destinen a sus trabajadores, contribuyendo con ello al crecimiento económico de la localidad, la generación de empleo y la fijación de población.
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
- Pilar Lamata se jubila tras más de 40 años en la Universidad de Zaragoza: 'Tiene que entrar gente joven. Hacen falta fuerzas y ganas
- Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: 'Viene gente específicamente a probarlos
- Los abogados aragoneses ya han detectado 'fraudes y estafas' ante el próximo proceso de regularización de migrantes
- La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
- Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo
- Un barrio y una queja recurrente: los vecinos de Zaragoza vuelven a clamar por la limpieza de este curso de agua