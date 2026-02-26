El Ayuntamiento de Binéfar acerca el cultivo del huerto a los escolares del municipio

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Binéfar ha iniciado el programa didáctico 'Huertos Escolares' en uno de los colegios del municipio con el objetivo de promover el uso del huerto escolar como herramienta de educación ambiental

Esta actividad forma parte de las actividades del Área de Medio Ambiente en la línea de educación y difusión medioambiental. Su principal objetivo es promover el uso del huerto escolar como herramienta de educación ambiental desde una perspectiva agroecológica, reflexionando sobre la agricultura y el origen de nuestros alimentos.

Noticias relacionadas

Las jornadas se desarrollarán a lo largo de la primavera en todos los centros educativos de la localidad, con el apoyo de una subvención del 80% de la Diputación Provincial de Huesca.