El Ayuntamiento de Tarazona concede el Premio Mujer Turiasonense 2026 a Laura Mosteo y Pilar Gomollón

El galardón se entregará el 7 de marzo en el antiguo convento de Santa Ana

Pleno en el Ayuntamiento de Tarazona.

Pleno en el Ayuntamiento de Tarazona. / AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Tarazona, celebrado este miércoles 25 de febrero, aprobó la concesión del Premio Mujer Turiasonense 2026 a Laura Mosteo López y Pilar Gomollón Zueco. Este reconocimiento, creado el año pasado, tiene como objetivo poner en valor, visibilizar y reconocer la aportación de las mujeres de Tarazona a la sociedad, destacando trayectorias que sirven de ejemplo e inspiración para las generaciones más jóvenes.

La concejala de Servicios Sociales y Bienestar Social, Lourdes Sánchez, explicó que en esta edición se ha querido poner el foco en la ciencia y la investigación, un ámbito que durante décadas contó con una escasa presencia femenina. En este sentido, subrayó que Laura Mosteo y Pilar Gomollón representan “el ejemplo de que las jóvenes pueden aspirar a cualquier meta sin distinción de género”, destacando especialmente su trabajo en el campo de la investigación contra el cáncer.

Ambas galardonadas cuentan con becas de investigación, han publicado artículos en revistas científicas especializadas y desarrollan su labor en un ámbito de gran complejidad y repercusión social, lo que las convierte en referentes tanto de igualdad como de compromiso con el conocimiento científico y la salud. La entrega del Premio Mujer Turiasonense 2026 tendrá lugar el próximo 7 de marzo, a las 19:00 horas, en el antiguo convento de Santa Ana, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Proyecto de comunidades inclusivas sostenibles

En la misma sesión plenaria se aprobó la modificación de la tasa por la prestación del servicio de la Escuela Infantil Municipal. Asimismo, se dio luz verde a la ampliación del plazo recogido en el pliego del contrato de arrendamiento de parcelas municipales en las inmediaciones del Corral de Doña Paz, destinadas a la instalación de plantas solares fotovoltaicas.

Por otro lado, el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, anunció el nuevo proyecto de comunidades inclusivas sostenibles, impulsado por la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (ATADES), que contará con una inversión de 25.000 euros. La iniciativa se centrará en mejorar la accesibilidad cognitiva, especialmente en espacios públicos y recursos turísticos, mediante acciones como la mejora de la señalética, el uso de apoyos visuales y la identificación de barreras cognitivas.

Asimismo, informó de los procesos selectivos previstos para 2026, que permitirán cubrir un total de 24 plazas en distintas áreas municipales, incluyendo personal técnico, educativo, servicios múltiples, limpieza, instalaciones deportivas, policía local y administración económica, algunas de ellas con carácter fijo discontinuo. Procesos y plazas que se informarán a través de los canales oficiales.

TEMAS

El Ayuntamiento de Tarazona concede el Premio Mujer Turiasonense 2026 a Laura Mosteo y Pilar Gomollón

El Ayuntamiento de Tarazona concede el Premio Mujer Turiasonense 2026 a Laura Mosteo y Pilar Gomollón

