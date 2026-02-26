Cambios en el PSOE Aragón: Daniel Gracia y María Martín salen del consejo comarcal del Somontano

El Grupo Socialista en la Comarca de Somontano ha incorporado a dos nuevos consejeros: el alcalde de Pozán de Vero, Guillermo Mur, y la concejal en El Grado, María José Olivera.

Ambos han tomado posesión como nuevos consejeros del PSOE en la Comarca de Somontano tras la salida de Daniel Gracia y María Martín en el último consejo comarcal ordinario.

Así, el PSOE mantiene la mayoría en la institución comarcal, con 11 de los 25 miembros que integran el consejo. En su despedida, tanto Gracia como Martín agradecían el apoyo y el trabajo compartido con sus compañeros a lo largo de esta etapa, al tiempo que deseaban acierto a los nuevos consejeros en sus responsabilidades.

Por su parte, el alcalde de Peralta de Alcofea y consejero comarcal desde 2011, Sergio Gambau, asumirá a partir de ahora la Portavocía del Grupo Socialista, reforzando la nueva etapa que inicia la formación en la institución.