El efecto del cambio climático en la provincia de Zaragoza: aumentan las emergencias y se superan las 3.500 intervenciones

Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación de Zaragoza realizaron un total de 3.512 intervenciones a lo largo del año pasado, una cifra que supone un incremento de casi 1.000 con respecto a la de 2024, ejercicio en el que llevaron a cabo 2.561 intervenciones.

Los diferentes tipos de incendios han sido un año más el tipo de actuación que más intervenciones ha requerido: en concreto 1.023 servicios. De ellos, más de la mitad han sido forestales (515), seguidos de agrícolas (213), urbanos (136), en edificios (62), de transportes (58) y por último, en industrias y almacenes (39).

A continuación se encuentran los 756 salvamentos tanto en cascos urbanos como por riesgos naturales y en cifras inferiores se encuentra el suministro de agua, que requirió 395 servicios, frente a las 276 de 2024.

El diputado delegado del SPEI, Alfredo Zaldívar, ha puesto en valor la gran labor que desarrollan estos profesionales día a día en estos cincuenta años desde su creación. “Han ido evolucionando en su composición, en sus medios y en sus funciones. Los bomberos no están solo para apagar incendios, y el evidente cambio climático, con sequías cada vez más frecuentes, veranos más largos, inundaciones y riadas, y precipitaciones descontroladas como la DANA de Valencia en 2024, hacen más necesario que nunca este servicio público”.

Los bomberos de Diputación de Zaragoza “representan el valor de lo colectivo, del servicio público y del compromiso con la ciudadanía” y demuestran, día tras día, “que lo público salva vidas, protege pueblos enteros y sostiene nuestra convivencia”.

Actúan con eficacia en situaciones de enorme complejidad, ha destacado el diputado provincial, “demostrando una preparación constante y un compromiso inquebrantable con la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.

Intervención de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Además, Zaldívar ha considerado que se trata de un servicio “esencial” para los municipios de la provincia, especialmente para aquellos de menor tamaño que, por sí solos, no podrían asumir un dispositivo de emergencias con estos medios humanos y materiales. Por ello, ha concluido que “la coordinación, la cercanía y la rapidez de respuesta que ofrece el SPEI garantizan la igualdad de oportunidades y la protección de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.

Los salvamentos, el segundo servicio más requerido

El segundo servicio que más número de intervenciones requirió en 2025 fue el de salvamentos. Se registraron un total de 756, de los cuales 330 fueron en cascos urbanos, que incluyen el auxilio a personas que han podido caerse en la calle, que tienen falta de movilidad o que han quedado atrapadas en el ascensor, encerradas en su domicilio o por el contrario no pueden acceder al mismo, entre otras situaciones. En el caso de salvamentos por riesgos naturales fueron 426 intervenciones que abarcan desde búsqueda de personas hasta retiradas de árboles caídos o maleza en las diferentes vías de tránsito, rescates de animales como gatos, retiradas de avisperos, de animales muertos en la carretera (jabalíes, corzos…) o retiradas de culebras de zonas habitables y llevadas de nuevo al campo. El suministro de agua urgente a municipios supuso en 2025 un total de 395 salidas.

Por número de servicios, le siguen las 279 intervenciones como retenes de prevención de incendios, las 223 asistencias a municipios (retirada de nidos de cigüeña, apagar hogueras con motivo de fiestas como San Antón o San Sebastián, retirada de cascotes, talar ramas o revisiones de detector de humos, entre otros), asistencia a 193 accidentes de tráfico y un total de 177 asistencia técnica externa.

El resto de las actividades registradas en 2025 por bomberos lo completan actividades formativas, búsqueda de personas, limpieza de carreteras, o intervención en materias peligrosas u otras actuaciones variadas que van desde rescate acuático, rescate vertical, servicios especiales y visitas técnicas.

27 bomberos las 24 horas del día

En la actualidad, el SPEI cuenta con 8 parques profesionales de bomberos en la provincia ubicados en Caspe, Cariñena, Calatayud, Daroca, Tarazona, Ejea de los Caballeros, Tauste y La Almunia desde los que trabajan un total de 162 efectivos que atienden todas las emergencias que se producen en los 292 municipios de la provincia de Zaragoza. Con esos efectivos atienden todas las emergencias que se producen en los municipios zaragozanos.

El presupuesto de la Diputación de Zaragoza para 2026 destina el 5,86 % del mismo al Servicio Provincial de Extinción de Incendios con partidas que en total suman casi 15 millones de euros, entre las que destacan las destinadas a la compra de nuevos vehículos (1,6 millones).