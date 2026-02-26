Huesca será el 11 de marzo el escenario del Hackathon The Wave 2026

La Facultad de Empresa y Gestión Pública (FEGP) del campus de la Universidad de Zaragoza en Huesca celebrará el próximo 11 de marzo Hackathon The Wave Hacking the future. Dirigido al talento joven aragonés, se trata de una iniciativa concebida para generar un retorno directo en el ecosistema de innovación de Aragón, con especial atención al desarrollo local.

Pretende ser un evento de activación de estudiantes y jóvenes profesionales para resolver retos reales mediante el uso de tecnologías emergentes, con especial foco en la inteligencia artificial.

Un hackathon es un espacio intensivo de innovación colaborativa en el que equipos multidisciplinares trabajan durante un tiempo limitado para resolver retos reales planteados por empresas o instituciones. Combina creatividad, tecnología, trabajo en equipo y aprendizaje práctico.

La principal novedad es que el evento se extiende a todo el territorio, con la celebración de tres hackatones: en Teruel, en Huesca y en Zaragoza. Los retos estarán adaptados al contexto local y a los sectores más representativos de cada provincia. Esto permite mantener una coherencia global del programa y poner en valor la diversidad territorial y económica de Aragón.

El Hackathon nace con la vocación de conectar el talento con los sectores estratégicos que impulsan el desarrollo económico de Huesca. En esta edición, contaremos con la participación de compañías referentes como Aramón, Integra, Embou, Valentia, Inetum e Inycom, lo que nos permitirá impactar de forma directa en ámbitos clave como el turismo y la nieve, la transformación digital, las telecomunicaciones, la innovación social, la consultoría tecnológica y la industria 4.0.

Su implicación garantiza que los retos estén alineados con las necesidades reales del territorio y que las soluciones desarrolladas durante la jornada tengan un recorrido tangible en el ecosistema empresarial altoaragonés.

Impulsado por Microsoft, está organizado por el Instituto Tecnológico de Aragón ITA y Tecnara, responsables de la coordinación general, la metodología, la conexión con el ecosistema local y el acompañamiento a los equipos. Además, la Universidad de Zaragoza colabora facilitando espacios, implicando al alumnado y conectando el evento con el talento joven y el entorno universitario.

También participan empresas y entidades colaboradoras que plantean los retos reales sobre los que se trabaja durante el evento.Novedoso es que para la dinamización contarán con Juan Capilla y habrá una charla muy interesante de emprendimiento por el físico y mejor divulgador científico José Luis Oltra, conocido en redes sociales como @Cuarentaydos.

Noticias relacionadas

Los ganadores del Hackaton podrán conseguir 1.000 euros (primer premio), 500 euros (segundo) y 250 euros (tercero) para seguir desarrollando sus proyectos. Tras el Hackathon de Huesca llegará la segunda edición a celebrar en Zaragoza los días 13 y 14 de abril, en la víspera del congreso The Wave 2026, el evento tecnológico más importante de la comunidad que se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.