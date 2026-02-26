Teruel acelera la tramitación de expedientes en los últimos 10 años

El Ayuntamiento de Teruel ha multiplicado por tres su capacidad de tramitación administrativa en la última década, consolidando un proceso de modernización que ha permitido dar respuesta al notable incremento de actividad registrado en la capital.

Los indicadores oficiales reflejan que la ciudad ha intensificado su dinamismo institucional y social, con un volumen de actividad un 55,2% superior al de 2016, una cifra que confirma que Teruel atraviesa una etapa de crecimiento sin precedentes.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado que "los datos demuestran que Teruel es hoy una ciudad que se mueve, que genera proyectos, iniciativas y oportunidades a un ritmo muy superior al de hace diez años, y que cuenta con un Ayuntamiento preparado para dar respuesta a ese impulso".

Triplicar la tramitación

El dato más significativo de esta evolución es el número de expedientes administrativos tramitados. En 2016, el Ayuntamiento gestionó 3.124 expedientes, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 9.287, lo que supone un incremento del 197% y evidencia que la institución no solo recibe más solicitudes, sino que dispone de la capacidad organizativa y técnica para convertirlas en procedimientos formales y resolverlas.

"Hoy somos casi tres veces más eficientes en la tramitación administrativa que hace una década. No se trata solo de que entren más solicitudes, sino de que somos capaces de gestionarlas con mayor rapidez y eficacia", ha señalado la alcaldesa.

El crecimiento del 55,2% en los registros de entrada --que han pasado de 18.251 en 2016 a 28.325 en 2025-- es el indicador que mejor cuantifica la idea de que "la ciudad se mueve", ha dicho Buj. Este dato engloba proyectos, solicitudes e iniciativas en ámbitos tan diversos como el urbanismo, la acción social, la actividad económica o la participación ciudadana.

Este aumento sostenido ha ido acompañado de una respuesta institucional ágil. Los registros de salida también han crecido un 26,6% desde 2016, alcanzando las 33.280 comunicaciones anuales en 2025, lo que demuestra la capacidad del Ayuntamiento para mantener el equilibrio entre el volumen de entrada y la respuesta al ciudadano.

Más decisiones, mayor seguridad

El fortalecimiento institucional también se refleja en el incremento de decretos y resoluciones, que han aumentado un 45,8% desde 2016 y superan actualmente los 4.600 anuales.

Para Emma Buj, "cada decreto y cada resolución suponen decisiones que impulsan proyectos y que dotan de seguridad jurídica a la actividad económica y social de la ciudad".

Este avance ha sido posible gracias al proceso de digitalización y adaptación a la administración electrónica, que ha permitido gestionar un mayor volumen de trabajo sin colapsar la estructura municipal. Mientras la actividad general crecía un 55%, la resolución interna de expedientes administrativos aumentaba casi un 200%, evidenciando una modernización estructural del Consistorio.

Además, la implantación de herramientas digitales ha convertido al Ayuntamiento de Teruel en una administración más abierta y transparente. A través de la carpeta ciudadana, cualquier interesado puede consultar el estado de sus expedientes en tiempo real.

"No solo hemos agilizado los tiempos de respuesta, sino que hemos democratizado el acceso a la información. Hoy la administración es más cercana, más transparente y más eficiente", ha afirmado la alcaldesa.

Emma Buj ha destacado que esta evolución también es fruto "del esfuerzo y la profesionalidad del personal municipal, de la mejora en la coordinación entre departamentos y de una planificación más eficiente impulsada por el equipo de Gobierno".

"El Ayuntamiento de Teruel continúa avanzando en su modernización y fortalecimiento institucional. Hemos demostrado que es posible crecer en actividad sin aumentar la burocracia, apostando por la innovación, la organización y el servicio público", ha concluido.