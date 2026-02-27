Alcañiz revive la historia este sábado con el acto central de La Concordia, que podrá seguirse también en 'streaming'

La ciudad de Alcañiz se convertirá este sábado en epicentro de la divulgación histórica aragonesa con la celebración del acto central del Festival de la Concordia, una cita que rememora uno de los episodios más decisivos de la historia medieval aragonesa. La recreación tendrá lugar a las 19.30 horas en la Iglesia de Santa María la Mayor y reunirá a decenas de actores y actrices voluntarios que escenificarán algunos de los momentos clave del final del Interregno y la Concordia de 1412.

El acto constituye el momento culminante de un programa que combina rigor histórico, divulgación y participación ciudadana. A través de cinco escenas ambientadas en el Aragón bajomedieval, el público podrá adentrarse en el contexto social, político y humano que desembocó en la elección de un nuevo monarca tras la muerte sin descendencia de Martín I de Aragón.

La reconstrucción histórica abordará distintos ángulos de la sociedad y la política del siglo XV. Bajo el título 'Laboratores, oratores et bellatores. Las clases sociales y las minorías en el Aragón bajomedieval', se ofrecerá una visión de la estructura estamental y la convivencia de comunidades en aquella época.

En 'El rey Martín y la familia real. De cómo el último rey de la Casa de Aragón no dejó sucesor', se profundizará en la figura del monarca y en las circunstancias que llevaron a la crisis sucesoria. La tercera escena, 'Larga vida al rey. La muerte del rey Martín, el Interregno y la Concordia de Alcañiz', abordará el periodo de incertidumbre política que siguió a su fallecimiento y que desembocó en la firma del histórico acuerdo.

El programa se completa con 'Cartas desde mis aposentos. La lenta agonía de Margarita de Prades', centrada en la figura de la reina viuda, y 'Parir y mandar en la Edad Media. Las mujeres de la Concordia', una mirada al papel femenino en los procesos de poder y legitimidad dinástica en la Baja Edad Media. Tras estas cinco piezas se escenificará el momento clave: el final del Interregno y el acuerdo alcanzado en 1412, que asentó las bases para la posterior elección del nuevo monarca.

Historia

La Concordia de Alcañiz fue un paso fundamental en la resolución de la crisis abierta tras la muerte de Martín I. En 1412, representantes del Reino de Aragón y del Principado de Cataluña se reunieron en la localidad para establecer el procedimiento que permitiría designar a un nuevo soberano, evitando un conflicto armado y garantizando la estabilidad institucional.

Aquel acuerdo marcó un hito en la historia política medieval de la Corona de Aragón y es considerado un ejemplo temprano de pacto y negociación entre territorios. La recreación histórica que se celebra este fin de semana busca precisamente acercar ese episodio al gran público desde una perspectiva didáctica y accesible, pero sin renunciar al rigor académico.

Con el objetivo de ampliar el alcance del evento, el acto central podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Alcañiz. La retransmisión comenzará a las 19.30 horas, coincidiendo con el inicio de las representaciones en la iglesia. De este modo, quienes no puedan asistir tendrán la oportunidad de vivir la recreación histórica en tiempo real.

Dos novedades

La edición de este año incorpora importantes novedades. Por un lado, la Glorieta Telmo Lacasa acogerá durante toda la jornada de este sábado una feria de divulgación histórica. En ella se instalarán puestos dedicados a la venta de libros especializados, laudería, música antigua, caligrafía histórica, arqueogastronomía, exhibiciones de cetrería, oficios tradicionales y actividades relacionadas con la arqueología. Esta feria ampliará la dimensión cultural y participativa del festival, convirtiendo el centro urbano en un espacio abierto de aprendizaje y recreación.

La segunda gran novedad es la publicación del cómic 'La Torre de la Concordia', editado por el Gobierno de Aragón en colaboración con el consistorio alcañizano. La obra forma parte de la colección "Hitos de la identidad aragonesa", impulsada por la Dirección General de Desarrollo Estatutario, y constituye el segundo volumen de esta serie destinada a acercar a la ciudadanía los acontecimientos que han marcado la identidad histórica de Aragón.

Visitas a la torre gótica

El programa incluye también propuestas turísticas vinculadas directamente al escenario histórico de los hechos. Se han organizado visitas guiadas gratuitas a la Torre Gótica de Santa María la Mayor, único vestigio conservado de la iglesia medieval donde se celebraron las sesiones del Parlamento aragonés y se firmó la Concordia el 15 de febrero de 1412.

Las visitas requieren inscripción previa en la Oficina Municipal de Turismo y permiten a los asistentes contemplar de primera mano el espacio donde se desarrollaron las negociaciones que evitaron un conflicto sucesorio y marcaron el rumbo político de la Corona de Aragón.