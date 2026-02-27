Esta es la localidad de Aragón que se ha hermanado con Salou
Hace meses que se venía trabajando en establecer fórmulas de colaboración
El pleno del ayuntamiento de una localidad de Aragón ha aprobado por unanimidad la declaración de voluntad de hermanamiento con Salou basado en los vínculos existentes entre ambas localidades a nivel histórico, social o laboral. Se trata de Monzón. El acuerdo llega tras meses de contacto para certificar la colaboración.
Tras agradecer el apoyo unánime de todos los grupos a la iniciativa, Isaac Claver, alcalde de la localidad altoaragonesa, ha recordado que "se trata de un hermanamiento con quien que compartimos historia, vínculos laborales, culturales". Clvaer ha recordado que muchos montisonenses tuvieron que ir a trabajar a esa zona o que desde hace ya unos años se participa en la fiesta de Jaime I, en la primera semana de septiembre.
"Se trata, sin duda, de una acción muy positiva para Monzón que nos va a permitir seguir estrechando lazos, promocionar nuestra ciudad y reforzar esta buena relación con Salou", ha indicado.
Desde hace unos meses, ha añadido el alcalde, "venimos trabajando con el Ayuntamiento de Salou en establecer fórmulas de colaboración que permitan impulsar acciones conjuntas con el objetivo de dinamizar el intercambio cultural e institucional". En mayo, el alcalde de Salou, Pere Granados, estuvo en el homenaje a Jaime I y Guillem de Mont-rodón en Monzón y pudieron intercambiar opiniones sobre como llevar a cabo el hermanamiento. En septiembre, la concejal Cultura y Turismo, Marta Montaner Durán, participaba en las jornadas dedicadas al Rey Jaime I en Salou.
Con el hermanamiento se pretende establecer alianzas que permitan preservar y difundir el legado común ya que Jaime I fue educado en Monzón por la Orden del Temple y, años más tarde, zarpó del puerto natural de Salou para conquistar Mallorca.
