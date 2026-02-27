El Tour del Talento 2026 consolida a Huesca como referente en desarrollo integral de la juventud

Huesca ha clausurado el Tour del Talento 2026 en una cita que consolida a la capital del Alto Aragón como un punto de encuentro del emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo integral de la juventud, con la participación de cerca de 10.000 jóvenes y más de 60 actividades. La ciudad cierra esta intensa semana del Tour, organizado por la Fundación Princesa de Girona, con TRIVU como entidad impulsora y coorganizado junto al Ayuntamiento de Huesca y Fundación Ibercaja, en colaboración con Ibercaja, Caja Rural de Aragón, Amazon Web Services y Aramon Montañas de Aragón, reforzando su apuesta por el talento joven como compromiso de futuro.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, sostiene que Huesca se convierte en "referente y ejemplo" para el resto de ciudades medias del país en "cómo poner al joven en el centro del foco". "Es, sin duda, el caso más destacado que hemos tenido hasta ahora. Y con un legado que generará un impulso más allá de esta semana llena de oportunidades, tal como ha aflorado el primer informe que se ha publicado de Talento Interior Bruto. Huesca es, sin duda, Talento Joven en Acción", valora.

Por su parte, la alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna, entiende que el Tour del talento será "un antes y un después" para la ciudad. "Nos ha confirmado la existencia de talento ya activo en los jóvenes oscenses. Y nos ofrece pautas de trabajo para que aflore el talento latente. Ha sido un éxito de participación, casi el 20 por ciento de los oscenses han podido disfrutar de actividades del Tour, una cifra altísima para nuestra ciudad y nuestro territorio. Demuestra el compromiso y el dinamismo de nuestra ciudad", ha resaltado.

Por su parte, el director del Tour del talento, Jordi Estruga, ha coincidido en destacar la "gran implicación" por parte de la ciudadanía y la puesta en valor de activos clave como el emprendimiento y el tejido empresarial, "con momentos destacados como el Premio CreaEmpresa, y hemos contado con una magnífica colaboración institucional que ha sido fundamental para el éxito de la semana". "Además, ha añadido, sentamos las bases para que el legado del Tour continúe en Huesca y seguir organizando actividades de forma periódica en la ciudad. Sin duda, una parada excelente que nos permite afrontar las próximas con energías renovadas."

En el caso de la jefa de Educación y Empleabilidad de la Fundación Ibercaja, Mayte Santos, "los jóvenes y la apuesta por el desarrollo del talento forman parte de la estrategia de Fundación Ibercaja desde hace muchos años. Por ello, acompañarlos para dar la mejor versión de sí mismos es fundamental, ya que son fuente de innovación y nuestro futuro para el desarrollo del territorio. Nuestra participación en el Tour del talento ha sido la mejor forma de celebrar nuestro 150 aniversario".

La jornada de este viernes ha tenido como eje central la presentación del Informe de Talento Interior Bruto (TIB) de la ciudad, un índice creado por los académicos Oriol Amat y Áurea Rodríguez que, a través de veinticinco variables, mide la calidad del talento de un territorio y su capacidad para atraerlo, desarrollarlo y retenerlo. El documento, encargado por Fundación Ibercaja con el Ayuntamiento de Huesca, con motivo de la celebración del Tour, incorpora además un análisis DAFO del talento en Huesca y un decálogo de recomendaciones para reforzar las políticas públicas y la colaboración con el tejido empresarial y social. El Talento Interior Bruto (TIB) es un índice innovador impulsado por la Fundación Impulsa Talentum que nace con el objetivo de medir el desarrollo real de un territorio en relación con su talento, poniendo el foco en su creación, atracción y fidelización.

Organizado en cinco dimensiones --fuerza laboral, capacidades y bienestar, empresa e innovación, habilidades de futuro y políticas y entorno-- el índice evalúa el posicionamiento competitivo mediante un modelo de "distancia a la frontera", comparando cada variable con estándares nacionales e internacionales.

El resultado dibuja a Huesca como un ecosistema equilibrado, con una base sólida en estabilidad laboral, bienestar y cohesión social, reforzando su posicionamiento como entorno competitivo dentro del grupo de ciudades intermedias en la nueva economía del conocimiento. Entre sus principales fortalezas destacan su elevada esperanza de vida, la cohesión social, la estabilidad del mercado laboral y su conectividad digital, con una cobertura de fibra óptica del 99%, factores que configuran un entorno de alta calidad urbana y un potente "salario emocional" para la atracción y fidelización del talento.

El informe también identifica retos estratégicos, como el impulso de la Formación Profesional Dual, el refuerzo de la innovación empresarial y de la intensidad en I+D, así como la mejora de la sofisticación tecnológica del tejido productivo. Infraestructuras como el Parque Tecnológico Walqa y los proyectos vinculados a la transformación digital sitúan a Huesca ante una oportunidad clave para evolucionar hacia un modelo de mayor intensidad innovadora.

El informe refleja la oportunidad de consolidarse como una auténtica "Ciudad del talento": un modelo urbano a escala humana que combina bienestar, innovación y desarrollo sostenible, y que convierte el equilibrio entre competitividad y calidad de vida en su principal ventaja estratégica para atraer, generar y retener talento en la nueva economía del conocimiento.