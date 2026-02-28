El Ayuntamiento de Fraga licita la enajenación de 18 fincas rústicas por valor de 1.247.762 euros
El consistorio fragatino justifica la venta de las parcelas, situadas en las partidas de Llanos de Cardiel y Espartosa, por la falta de medios para su explotación, con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 19 de marzo.
El Ayuntamiento de Fraga ha licitado la enajenación de 18 fincas rústicas de titularidad municipal situadas en la zona de los nuevos regadíos del Sifón de Cardiel. Este contrato, cuyo valor asciende a 1.247.762 euros, está dividido en 18 lotes que suman una superficie total de 136,4 hectáreas.
El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 19 de marzo y los interesados pueden pujar por uno o varios lotes. Tal como se indica en el informe de necesidad, la enajenación mediante subasta pública de estas 18 parcelas viene justificada por la falta de medios personales y materiales disponibles en el ayuntamiento para su adecuada explotación.
Además, la mayoría de estas fincas, que se ubican en las partidas de Llanos de Cardiel, Partida Baja y Espartosa, a excepción de una parcela de secano que se encuentra en la Partida Alta, están adecuadas total o parcialmente para el cultivo.
Acondicionamiento de caminos
Por otro lado, esta semana han iniciado los primeros trabajos del año de acondicionamiento y reparación de la red de caminos con la mejora del camino de tierra de Allá Dins. Además, este viernes se ha formalizado el contrato de acondicionamiento de caminos rurales de tierra y asfalto en el término municipal de Fraga para los próximos cuatro años, por lo que se prevé que los trabajos den comienzo durante el mes de marzo.
El lote 1 del contrato, relativo a los caminos rurales de tierra, ha sido adjudicado a la empresa fragatina Aler Codina S.L. por un importe de 70.298,36 euros. El lote 2, relativo al acondicionamiento de caminos de asfalto, se ha adjudicado a Arnó Infraestructuras SLU por un importe de 99.825 euros.
Este año, como novedad, se ha adjudicado el contrato de acondicionamiento de caminos rurales de tierra y asfalto para los próximos cuatro años, lo que permitirá garantizar una planificación a largo plazo, reducir los tiempos de espera administrativos y actuar con mayor rapidez ante los desperfectos, sin las interrupciones derivadas de las licitaciones anuales.
