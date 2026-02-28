Teruel impulsa el turismo gastronómico con talleres sobre la trufa negra y recetas únicas

La Asociación Teruel Empresarios Turísticos en colaboración con Atruter, Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel, han celebrado varios talleres sensoriales y a la vez participativos para el público, con la idea de animar a perder el miedo a la trufa, ofrecer consejos para saber utilizarla y disfrutar de sus posibilidades en la cocina.

Uno de ellos tuvo lugar en el restaurante GastroBar Micelios de Alcañiz. Allí, 22 personas tuvieron la oportunidad de disfrutar del aroma y sabor de la 'tubermelanosporum', pudiendo conocer más al mismo tiempo sobre las propiedades de este tesoro gastronómico del que la provincia de Teruel es un referente mundial.

El taller comenzó con una presentación por parte de Paloma Lorente, representante de la Asociación de truficultores de la provincia de Teruel y a su vez integrante del Panel de cata de trufa, único panel en el mundo en esta materia.

Los participantes conocieron de primera mano como distinguir una auténtica trufa tubermelanosporum, como sacarle el mayor partido, consejos de conservación y finalmente propuestas de elaboración.

En ese taller fueron tres cocineros de la zona, tanto del Bajo Aragón como del Matarraña, los responsables de explicar y preparar en directo varias recetas con la trufa como protagonista. En primer lugar, Kike Micolau del Rte. OAK de Valderrobres preparó 'Aguacate del Delta trufado y asado'.

A continuación, Ignacio Alcalá, chef de la mítica Fonda Alcalá, ubicada en la localidad de Calaceite, preparó para los asistentes una 'Tosta de Anchoa del Cantábrico, mermelada de cebolla caramelizada, panceta ibérica y Trufa negra de Teruel'.

Y, por último, el anfitrión de la tarde, Manuel Barrau del GastroBar Micelios concluyó la demostración de cocina con una 'Panacota de Trufa Negra de Teruel'. Un toque dulce para demostrar que la trufa encaja en todas sus versiones.

Cada una de las propuestas fue maridada con diferentes vinos de la Bodega Viñas del Vero, colaboradora en estas jornadas.

Además, el taller se inició con una Cerveza Turia para acompañar el Carpaccio de Trufa Negra de Teruel con Aceite del Bajo Aragón, una forma sencilla, pero a la vez deliciosa de degustar la Trufa para disfrutar de todos sus matices y propiedades organolépticas.

El segundo taller tendrá lugar la próxima semana, esta vez en las instalaciones de la Escuela de Hostelería y Turismo, ubicada en la capital turolense.

Juan Chavarría a los fogones

Esta segunda cita se desarrollará íntegramente a pie de los fogones, dirigido de nuevo por Juan Chavarría, profesor de la escuela y quien invitará a los participantes a que puedan incluso participar en las elaboraciones.

El cartel de completo se colgó prácticamente desde que se anunció su celebración e incluso hay una lista abierta de espera por si se produce alguna cancelación.

Esto muestra el enorme interés que este tipo de actividades despiertan entre los turolenses.

Sin duda, un complemento perfecto que se suma a la celebración de las Jornadas Gastronómicas, que este año se pueden disfrutar en más de 40 establecimientos hosteleros, repartidos por la provincia y donde se puede elegir entre una simple tapa elaborada con Trufa a platos más elaborados o menús degustación completos para disfrutar de esta delicia culinaria de principio a fin de la comida.

Todos los establecimientos participantes, así como los menús degustación completos, incluidos en las jornadas, se pueden consultar en la web 'www.teruelturismo.es'.

La coordinación y gestión de estas acciones gastronómicas corren a cargo de la empresa Conexión Imaginativa y cuentan con la colaboración del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Turismo, la Diputación de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel y Caja Rural.

Así como el patrocinio privado de las empresas Grupo Damm y la Bodega aragonesa Viñas del Vero, además por supuesto en este caso concreto de Atruter, Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel.