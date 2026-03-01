El futuro de la cabra montés en Aragón pasa por la cooperación y la innovación tecnológica

La jornada sobre la situación de la cabra montés en Aragón organizada por el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) en el marco del proyecto 'Bulletvet'- Grupo Operativo para el diseño de sistemas innovadores para la aplicación de medicamentos veterinarios en fauna silvestre y ganadería extensiva para el tratamiento de la sarna ha reunido esta semana en Villarluengo (Teruel) a técnicos, gestores, investigadores, representantes institucionales, agentes de protección de la naturaleza y miembros del SEPRONA.

La sesión fue inaugurada por el director en funciones del servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Teruel, Emilio Pérez Aguilar, el director general en funciones de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Alfonso Calvo, y por el presidente de FARCAZA, Ángel Nuño, quienes destacaron la importancia de abordar con rigor científico y cooperación institucional los retos que afectan a la cabra montés.

Durante la mañana se analizaron los datos actualizados sobre la evolución de las poblaciones en Aragón, tanto en la provincia de Teruel como en Zaragoza y Huesca, así como los sistemas de monitorización poblacional y sanitaria desarrollados en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

Las intervenciones pusieron de manifiesto la necesidad de una gestión adaptativa, basada en datos técnicos y seguimiento continuo. Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue la aportación de experiencias externas y exposición de la situación actual.

Alfredo Ferrán Adán, subdirector provincial de Medio Ambiente de Teruel, expuso la situación actual de la población de cabra montés en la provincia de Teruel.

Emilio Escudero Nogué, jefe de sección de ordenación cinegética y piscícola del Gobierno de Aragón explicó la gestión que se está llevando a cabo en las diferentes provincias aragonesas.

Xabier Olive Boix, técnico de la Reserva Nacional de Caza de los Puertos de Beceite y Tortosa (Generalitat de Catalunya) expuso la evolución de la sarna sarcóptica en sus territorios y las medidas adoptadas en el ámbito de la gestión sanitaria.

Nicolás Urbani, director técnico de FARCAZA, presentó el proyecto 'Bulletvet', un Grupo Operativo seleccionados por concurrencia competitiva en la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027.

En su exposición destacó la necesidad de analizar y actualizar las bases para una gestión activa y sostenible de la población de cabra montés y, muy especialmente, tras la afección de las poblaciones de cabra montés por la sarna, además de la demanda sectorial de la necesidad de innovación en los tratamientos veterinarios de la fauna silvestre.

Por su parte, la representante del área de sanidad animal de la Universidad de Zaragoza Mari Cruz Arnal Barrera expuso el seguimiento sanitario a través de la vigilancia activa y pasiva que llevan a cabo desde el Servicio Diagnóstico de Fauna Silvestre -SEDIFAS, y que permite analizar la tendencia de prevalencia de población y de enfermedades.

En su interveción subrayó la importancia y la implicación de los cotos para preservar las muestras, e insistió en el compromiso de la toma de muestras para poder obtener la mayor cantidad de datos.

Por su parte, el coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía, Félix Gomez Guillamón, detalló la experiencia andaluza en el control sanitario de la cabra montés, aportando la singularidad de las distintas provincias, incidiendo en la necesidad de censos, y recomendando abrir nuevas vías de tratamiento.

La jornada concluyó con una mesa redonda bajo el título 'Bases para una gestión activa y sostenible', en la que se subrayó la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones, comunidad científica y sector cinegético, así como de priorizar la investigación aplicada y la innovación tecnológica.

Entre los intervinientes destacó la aportación del nuevo jefe del SERPONA en Aragón, Arturo Notivoli, que abordó la situación del control del furtivismo de la cabra montés en Aragón.

La jornada fue clausurada por el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, quién reiteró y agradeció la labor que desde la Federación Aragonesa de Caza se está desarrollando en favor de la gestión cinegética y el control poblacional tan necesaria en estos momentos.

Con este encuentro, FARCAZA y el Gobierno de Aragón agradecen especialmente la participación de los ponentes y del numeroso público asistente, a la vez que reafirman su compromiso con una gestión responsable, científica, coordinada y consensuada de la cabra montés, una especie cinegética única a nivel mundial y de alto valor ecológico, social y económico para el medio rural aragonés.