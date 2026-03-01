Reventones y pinchazos en la A-230: la alcaldesa de Castejón de Monegros alerta del riesgo de circular por la vía

La alcaldesa de Castejón de Monegros (Huesca), la socialista Ana Puey, reclama la mejora urgente de las carreteras A-230 y HU-831 ante el grave riesgo que asumen a diario quienes circulan por ellas.

"Los que vivimos en los pueblos queremos seguir haciéndolo, necesitamos que las instituciones inviertan en aquello que es de su competencia. Es una urgencia, porque somos nosotros los que pasamos a diario por estas carreteras peligrosas, muy degradadas y abandonadas por quienes tienen la obligación de mantenerlas", ha trasladado.

La vía que se encuentra en peores condiciones es la carretera provincial HU-831, que sirve de entrada a Castejón de Monegros desde la A-230. Puey recuerda cómo su consistorio intervino como pudo hace pocos meses: "El pasado verano, el ayuntamiento tuvo que adquirir aglomerado para tapar varios agujeros y nos supuso un gasto enorme, pero ahora hay tal cantidad de baches que no podemos costearlo. La carretera está intransitable, es un peligro. Ya no sabemos dónde acudir para que nos hagan caso, porque la Diputación no ha tapado ni un sólo agujero en dos años", critica.

En ese sentido, asegura que "antes, llamábamos y a los 15 días venían a parchear. Pero ahora estamos cansados de solicitar ayuda porque nunca llega, de pedir reuniones que no se concretan y la situación se complica cada día. Ahora no es que tengamos tres agujeros, es que se han multiplicado por la falta de inversión y el tráfico que soporta esta carretera".

La HU-831 conecta con la A-230 a la salida del núcleo de Castejón. Otra infraestructura necesitada de una mejora, según apunta: "Está también en un estado deplorable, es muy arriesgado circular por ella, y a diario lo están haciendo muchos vecinos para ir a trabajar a Sariñena, así como camiones y otros vehículos pesados. El problema es muy serio", alerta la regidora municipal.

En concreto, "aunque de momento no ha habido daños personales, según comenta, sí ha habido reventones y pinchazos en esa A-230, tanto en Castejón como en otros puntos de esta carretera autonómica como Pallaruelo".

Por ello considera "un riesgo" circular por esa vía: "Lo hemos dicho ya en demasiadas ocasiones". Y, de hecho, recuerda que así lo expresaron al consejero de Fomento en funciones, Octavio López, en su última visita a Sariñena (Huesca).