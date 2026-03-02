El Ayuntamiento de Esplús pone en marcha una nueva aula de estudio abierta todos los días de la semana
Estará abierta de lunes a domingo, con la única excepción del jueves por la tarde
El Ayuntamiento de Esplús ha puesto en funcionamiento una nueva aula de estudio municipal, un servicio destinado a facilitar a la población un espacio adecuado, cómodo y accesible para el estudio, la lectura y la concentración. Esta nueva sala estará abierta de lunes a domingo, con la única excepción del jueves por la tarde, franja horaria en la que el espacio se utiliza para las actividades de la escuela de canto de esta localidad de la Comarca de La Litera.
La puesta en marcha de este servicio ha sido posible gracias a la llegada de fondos europeos gestionados a través del Ministerio para la Transición Ecológica, que han permitido llevar a cabo actuaciones de mejora como la climatización del espacio y la sustitución de puertas y ventanas, incrementando así la eficiencia energética y el confort de las instalaciones. El acondicionamiento interior de la sala se ha realizado con recursos propios municipales.
La alcaldesa de Esplús, Tania Solans Raluy, ha subrayado la importancia de este nuevo espacio para el municipio: "Esperamos que jóvenes y adultos hagan un buen uso de esta aula de estudio, que nace para ser un recurso accesible y útil para toda la población. Este tipo de iniciativas reflejan nuestra apuesta por mejorar la vida de quienes viven en Esplús".
Este nuevo servicio se suma a los ya existentes, como la biblioteca municipal, y a la próxima apertura de la sala velatorio, ampliando la red de equipamientos municipales a disposición de la ciudadanía. Desde el Consistorio se continúa trabajando para ampliar y mejorar los servicios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Esplús y ofrecer espacios que respondan a sus necesidades actuales.
