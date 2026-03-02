Barbastro restaura el Arca de Insaculación original de 1646 y la devuelve a su emplazamiento histórico

El Ayuntamiento de Barbastro, en Huesca, ha anunciado la finalización de la restauración del Arca de Insaculación original de 1646, gracias al trabajo conjunto con la Escuela Superior de Conservación de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA). La histórica pieza, que hasta ahora se custodiaba en la Casa Consistorial, regresa ahora a su emplazamiento habitual en la Sala de los Alcaldes, antes conocida como la Antesala del Salón de Plenos, tras un año de intensas labores de conservación y restauración.

El proyecto ha incluido la estabilización y consolidación de la estructura del Arca, la limpieza de su policromía, el tratamiento de las faltas de material detectadas y la aplicación de un tratamiento final de preservación. Además, todo el proceso ha sido documentado gráficamente y fotográficamente, mientras que la investigación histórica ha permitido recopilar y analizar la información existente sobre esta pieza, reforzando su valor patrimonial y cultural.

El Arca de Insaculación de Barbastro, datada en 1646, formaba parte de un sistema de elección ciega y aleatoria que se utilizaba en Aragón desde mediados del siglo XV hasta 1707. Este procedimiento permitía seleccionar a los ciudadanos que ocuparían los diferentes oficios municipales de los concejos de las ciudades, garantizando que cualquier persona que cumpliera ciertos requisitos de edad y patrimonio pudiera ser elegida. Con el cambio de dinastía y la instauración de los decretos de Nueva Planta en el siglo XVIII, este sistema fue sustituido por el modelo de Corregimiento castellano, que otorgaba a los integrantes del concejo la potestad de nombrar directamente a los miembros nuevos.

Hasta la fecha, el Arca había recibido solo un tratamiento contra xilófagos, por lo que la necesidad de preservarla en condiciones óptimas motivó la intervención completa ahora finalizada. Se cree que la pieza servía para guardar las bolas, conocidas como redolinos, que contenían los nombres de los candidatos previamente seleccionados según criterios de edad y patrimonio. Los redolinos eran introducidos en una bolsa que, a su vez, probablemente se almacenaba en el Arca y se extraían durante el sorteo para determinar la identidad de quienes ocuparían los cargos municipales.

"El Arca es parte de la historia y del patrimonio de la ciudad y nos habla de un sistema de elección de cargos públicos que fue seña identificativa de Aragón durante muchos años y que permitía que cualquier ciudadano que cumpliera unos requisitos de edad y patrimonio estuviera en condiciones de ser elegido. Como servidores públicos que somos, tenemos la obligación de preservar el patrimonio de la ciudad y honrarlo, y eso, precisamente, es lo que hacemos con acciones como ésta", ha explicado el alcalde barbastrense, Fernando Torres.

La ESCYRA, centro público de formación especializado en la conservación de bienes culturales, ha desarrollado esta restauración a lo largo de doce meses, garantizando la seguridad, autenticidad y preservación de esta pieza histórica. El resultado final permitirá a los ciudadanos de Barbastro y a los visitantes conocer de primera mano un elemento tangible de la historia local, reflejo de prácticas democráticas tempranas que marcaron el desarrollo político de la región.

La recuperación del Arca de Insaculación supone una oportunidad para recordar y valorar los sistemas tradicionales de participación ciudadana que caracterizaron a Aragón durante siglos, así como para educar a las nuevas generaciones sobre la riqueza histórica y cultural que custodia Barbastro.