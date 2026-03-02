El colegio Miguel Artazos de Utebo tendrá su reivindicado ascensor: garantizada la accesibilidad del centro

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón construirá un ascensor en el colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Artazos de Utebo para garantizar la accesibilidad del centro. La inversión, largamente reivindicada e impulsada por el Servicio Provincial de Zaragoza, ascenderá a 123.951,43 euros. Desde la consejería han informado de que las obras ya se han licitado y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 18 de marzo.

El colegio, construido en la década de los 80 y ampliado en diferentes fases a lo largo de los años, se organiza en un edificio principal de varias alturas y un anexo destinado a educación infantil. A pesar de las sucesivas mejoras, el centro no dispone actualmente de ningún sistema de elevación que permita el acceso a las aulas e instalaciones de los pisos superiores a personas con movilidad reducida, ya sea permanente o temporal.

Con esta intervención, Educación garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad y asegura que todo el alumnado, profesorado y personal del centro pueda desplazarse por el edificio con normalidad.

Características del proyecto

El proyecto contempla la instalación de un ascensor exterior que comunicará las tres plantas del edificio principal, permitiendo salvar las barreras arquitectónicas detectadas por la Unidad de Proyectos y Obras del Servicio Provincial y que suponen desde su construcción un problema en caso de usuarios con discapacidad motora o de alumnado o personal docente accidentado.

Una vez se adjudique la obra, la intervención tendrá un plazo de ejecución de 84 días. La instalación del ascensor resolverá un problema histórico del CEIP Miguel Artazos, garantizando que todos los usuarios del centro puedan desplazarse de manera segura, cómoda y autónoma. Educación sigue avanzando así en la mejora de las infraestructuras educativas públicas.

Noticias relacionadas

Hay que recordar que el curso pasado se puso en marcha por primera vez un plan de contingencia e inventario del estado de los edificios. Con una inversión de un millón de euros, se llevaron a cabo cerca de un centenar de mejoras en instalaciones eléctricas, ascensores, incendios, calefacción, y para este año hay previsto un presupuesto mayor, que permitirá que los centros dispongan de equipamientos ajustados a la normativa vigente y en condiciones adecuadas para su funcionamiento.