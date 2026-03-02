Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declarado el pueblo viejo de Belchite como Espacio de Interés Turístico de Aragón

La resolución ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA)

El Pueblo Viejo de Belchite, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha declarado al pueblo viejo de Belchite (Zaragoza) como Espacio de Interés Turístico de Aragón, tras la solicitud presentada por el consistorio de la localidad y una vez acreditado que cumple con los requisitos establecidos por su singularidad y excepcional valor como testimonio vivo de los efectos la Guerra Civil.

El Ejecutivo autonómico ha informado en una nota de prensa de esta declaración, cuya orden ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Ubicado junto al núcleo urbano actual, el pueblo viejo combina "memoria, historia y patrimonio, constituyéndose en un símbolo de reflexión y recuerdo".

Sus ruinas, consecuencia de la batalla que se produjo en el verano de 1937 durante la Guerra Civil Española, conservan "una memoria material única que trasciende el ámbito local y lo proyecta como un eje cultural, educativo y turístico de primer orden en Aragón y en el conjunto de España".

Desde el punto de vista histórico-artístico, el enclave alberga edificios tan relevantes como la iglesia de San Martín de Tours, la Torre del Reloj y los conventos de San Rafael y San Agustín, así como vestigios de palacios renacentistas de estilo aragonés.

Además, el Pueblo Viejo es el recurso turístico que mayor flujo de visitantes recibe en la Comarca Campo de Belchite, superando las 43.000 personas al año.

El conjunto puede recorrerse mediante visitas guiadas diurnas y nocturnas, que permiten conocer tanto los acontecimientos históricos como las tradiciones y relatos populares vinculados a Belchite y su comarca.

