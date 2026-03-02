Teruel inicia los trámites para que las Fiestas de la Vaquilla del Ángel sean de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado, por unanimidad, en el pleno ordinario que se celebra este lunes iniciar los trámites para que las Fiestas de la Vaquilla del Ángel sean declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La corporación municipal ha respaldado, de forma unánime, esta actuación, necesaria para continuar con la tramitación del expediente, que será remitido ahora al Gobierno de Aragón para que emita el correspondiente informe favorable antes de su elevación al Ministerio competente.

Las Fiestas del Ángel, conocidas popularmente como La Vaquilla, constituyen la manifestación cultural y festiva de mayor relevancia en la capital turolense. Declaradas previamente Fiesta de Interés Turístico de Aragón, cuentan con una antigüedad acreditada de varios siglos y suponen una celebración de incalculable valor patrimonial, con una tradición secular, una participación ciudadana masiva y un impacto turístico que dinamiza de forma decisiva la economía local y provincial.

El origen de la fiesta está estrechamente ligado a la fundación de la ciudad y a la veneración del Santo Ángel Custodio. Existen referencias documentales que sitúan celebraciones taurinas ya en el año 1217, apenas 34 años después de la reconquista. En el siglo XVII, el cronista Yagüe de Salas, en su obra Epopeya Trágica de los Amantes (1616), relata festejos taurinos coetáneos a la historia de los Amantes. Asimismo, el Libro Verde de la ciudad (1679) documenta la tradición del toro ensogado en honor a la boda de Carlos II.

La estructura actual de la fiesta, con la participación activa de las Peñas Vaquilleras, se consolida a partir de 1943 tras el paréntesis de la Guerra Civil, evolucionando desde las antiguas cofradías y gremios medievales hacia las actuales asociaciones culturales. La celebración posee periodicidad anual ininterrumpida, salvo las excepciones de fuerza mayor derivadas de la Guerra Civil Española y la crisis sanitaria de la COVID-19 en 2020 y 2021.

En 2025 se realizó un estudio de impacto económico que acredita la importancia de la fiesta para la actividad comercial, hostelera y de servicios. El motor de la fiesta es la implicación directa de la ciudadanía, vertebrada a través de la Asociación Cultural Interpeñas y las 22 Peñas Vaquilleras, asociaciones legalmente constituidas que financian y organizan buena parte de la programación gratuita y abierta al público.

El relevo generacional está garantizado con la incorporación en los últimos años de nuevas peñas jóvenes, cuyas juntas directivas están formadas mayoritariamente por menores de 30 años, asegurando la continuidad y evolución de la tradición.

Protección del patrimonio

Con el objetivo de preservar el conjunto histórico-artístico de la ciudad, reconocido por la UNESCO por su arquitectura mudéjar, el Ayuntamiento y las entidades organizadoras han impulsado en los últimos quince años la reubicación progresiva de los locales de peñas desde el Casco Histórico hacia la zona de Las Rondas.

Esta medida facilita las labores de limpieza intensiva, protege los monumentos y libera espacios emblemáticos como la Plaza del Torico o la Plaza de San Juan para el disfrute familiar y turístico. Con la aprobación unánime de esta solicitud, el Ayuntamiento de Teruel da un paso decisivo para que la Vaquilla alcance el máximo reconocimiento nacional, reforzando su proyección exterior y consolidando su papel como uno de los grandes acontecimientos culturales y festivos de España.