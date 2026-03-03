Casi 200 fotógrafos retratarán las estrellas desde el pueblo viejo de Belchite en abril
La localidad acogerá el congreso 'Belchite Nocturno' coordinado por el fotógrafo Mario Rubio
El III Congreso 'Belchite Nocturno' reunirá a casi 200 fotógrafos el 10 y el 11 de abril en la localidad zaragozana con un encuentro que utilizará el escenario privilegiado del pueblo viejo, que combina historia, patrimonio y paisaje natural, para capturar los fenómenos celestes.
El encuentro, coordinado desde sus inicios por el fotógrafo Mario Rubio, ha informado en una nota de prensa de su nueva edición, que también pondrá el foco en los eventos astronómicos que sucederán este año. "Abordaremos los eclipses solares y lunares con ponentes de altísimo nivel que divulgarán consejos y claves para planificar, comprender y fotografiar estos fenómenos excepcionales", ha explicado Rubio.
Talleres, charlas y sesiones prácticas permitirán a los asistentes descubrir localizaciones dentro del pueblo viejo, donde trabajarán guiados por expertos ubicados en diferentes sets.
Asimismo, el congreso será una oportunidad para conocer las últimas novedades del mercado en tecnología e imagen, ya que marcas referentes del sector colocarán sus expositores para mostrar equipos y herramientas innovadoras que están marcando la evolución de la fotografía actual.
Como indica el alcalde del municipio, Carmelo Pérez, 'Belchite Nocturno' alcanza su tercera edición "convertido en un cita imprescindible para los amantes de la fotografía", a la que "casi 200 personas" acudirán. Las inscripciones y el programa completo de actividades están disponibles en la página web de Belchite Nocturno.
