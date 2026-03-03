El Drama de la Cruz de Alcorisa prepara su 49 edición con nuevos detalles y 300 vecinos implicados

La 49 edición del Drama de la Cruz de Alcorisa hace ya semanas que ha echado a andar en el pequeño pueblo turolense, donde los vecinos colaboran en el segundo taller de recreación histórica para confeccionar los trajes de los más de 300 actores de la obra que muestra los últimos días de la vida y muerte de Cristo. Desde hace semanas, el centro cultural Valero Lecha del municipio acoge un taller donde se aprenden las técnicas, materiales y patrones que se usaban en la Judea del siglo I para vestir a la población.

Desde su nacimiento en 1978, la obsesión por tratar de ser lo más fieles posible a la realidad histórica ha marcado la obra que se desarrolla en el monte Calvario de Alcorisa, a lo largo del Vía Crucis que data del siglo XVI. Ese Calvario, con un camino empedrado que está incrustado en el monte, cuenta 14 estaciones que muestran desde las caídas de Cristo o la ayuda del Cirineo hasta la crucifixión. El Drama de la Cruz recrea todas esas escenas con la ayuda de 300 vecinos del pueblo en este entorno natural. La construcción de calvarios se popularizó en los siglos XV-XVI en toda Europa por la dificultad de peregrinar a Tierra Santa.

Los ensayos y los preparativos de la representación hace meses que empezaron dentro de la asociación cultural, con la vista puesta en el próximo Viernes Santo (3 de abril), a las 17h. Es en ese justo momento cuando la representación echará a andar con muchas novedades y con el objetivo de ganar en visibilidad para los miles de espectadores que, año tras año, presencian la obra. “Este año queremos sorprender al espectador y que incluso aquel que ya ha visto la obra pueda ver una representación nueva, pero como siempre decimos, manteniendo la esencia que hace de nuestra Pasión un espectáculo único”, explica Mario Nuez, presidente de la asociación. “Con la segunda edición del taller de recreación histórica queremos mostrar que nos tomamos muy en serio la obra en todos los detalles, incluso en los que parecen menos importantes a priori”, añade.

Hace ya cuatro años que se introdujeron tres pantallas gigantes con retransmisión en directo, para poder disfrutar con precisión de aquellos detalles que no se pueden ver a simple vista. Las pantallas están integradas en la representación de tal forma que no interfieren en los momentos cumbre de la obra como es la crucifixión, cuando se apagan para que todo el protagonismo recaiga en el sonido sordo del martillo golpeando sobre los clavos. “Usamos las nuevas tecnologías, pero sólo para reforzar la labor artesanal de una obra hecha por los vecinos”, explica Jesús Félez, miembro de la Junta del Drama.

Fuentes históricas

Desde que hace 49 años se comenzó a representar la obra, la Asociación ha consultado las más diversas fuentes históricas para hacer algo más que una simple representación teatral. Desde 1978, la obra ha ido evolucionando con la introducción de pequeños cambios, como la sustitución de una cruz por un madero. Aunque siempre se mantiene la misma esencia con la que nació, en los últimos años se introdujeron en el guion algunas palabras o pequeñas frases en latín y se renovó completamente la indumentaria de la guardia romana.

Cada año, el Drama moviliza a 300 alcorisanas y alcorisanos que se visten con ropas y trajes confeccionados para la ocasión. Todo es un proceso manual en el que un gran número de ciudadanos del municipio trabaja durante meses de forma totalmente desinteresada.

El Drama de la Cruz se representó por primera vez en la Semana Santa de 1978. Nació sin vocación de continuidad, pero la reacción de los dos centenares de alcorisanos que fueron testigos por primera vez de la puesta en escena de La Pasión resultó clave para su continuidad.