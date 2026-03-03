Expo-Pinseque reúne a 60 expositores y consolida su papel como motor comercial y social de la Ribera Alta

La localidad zaragozana de Pinseque acogerá del 6 al 8 de marzo la decimocuarta edición de Expo-Pinseque y Ribera Alta del Ebro, una cita que volverá a convertir al municipio en el epicentro del comercio, la cultura y el ocio en la comarca. La feria, que se celebrará en el Pabellón Ángel Calvo, reunirá a 60 expositores y contará con una amplia oferta comercial y de servicios, tras colgar el cartel de completo con un 100% de ocupación.

Después del éxito de la edición de 2025, que superó los 10.000 visitantes, el evento se consolida como un punto de encuentro imprescindible tanto para las empresas de la zona como para el público de la Ribera Alta y de otras localidades próximas. La feria cuenta con la colaboración de la Diputación de Zaragoza, que respalda una iniciativa ya plenamente asentada en el calendario ferial de la provincia. El recinto dispone de 2.800 metros cuadrados de exposición en un espacio cubierto, al que se suman zonas exteriores destinadas a actividades complementarias y atracciones para el público infantil, lo que permite ampliar la experiencia más allá de los estands comerciales.

La oferta de este año abarca sectores muy diversos. Destaca el ámbito de la alimentación, con productos gourmet como quesos, jamones, embutidos y conservas, junto a propuestas relacionadas con el hogar y la decoración, tecnología, moda, artesanía, rehabilitación de vivienda, ahorro e inversión, así como distintas alternativas de ocio. Esta variedad convierte a la feria en un escaparate del tejido empresarial de la comarca y en una oportunidad para dinamizar el consumo local.

El alcalde de Pinseque, José Ignacio Andrés, ha subrayado la relevancia del evento para la localidad y su entorno. Ha afirmado que "esta feria es mucho más que un simple encuentro comercial; se asemeja a las fiestas patronales, ya que durante tres días la localidad se llena de vida, las calles se animan y la hostelería vive uno de sus mejores momentos del año".

El programa de actividades está diseñado para atraer a visitantes de todas las edades. Entre las propuestas destacan la recogida solidaria de alimentos organizada por la asociación Segontia y Cruz Roja, juegos de realidad virtual, exhibición de bailes latinos y una concentración de vehículos clásicos. También habrá exhibición de tambores y bombos a cargo de la cofradía de Pinseque, tiro con arco con el Club Tiro con Arco de la localidad y una rondalla de jotas de la Asociación La Viñaza.

El acceso a Expo-Pinseque será gratuito. El pabellón abrirá sus puertas el viernes 6 de marzo por la tarde y continuará con actividad durante todo el sábado y el domingo, en horario de mañana y tarde. Desde la organización destacan que el objetivo es seguir ofreciendo un programa variado que combine oportunidades comerciales con propuestas culturales y de entretenimiento.

Con catorce ediciones a sus espaldas, Expo-Pinseque se ha convertido en una cita ineludible para disfrutar de un fin de semana diferente en el corazón de la Ribera Alta, reforzando el papel de la feria como motor económico y espacio de convivencia para vecinos y visitantes.