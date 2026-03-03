La Fundación Franz Weber pide que Teruel deje de ser Ciudad Amiga de la Infancia por apoyar la tauromaquia

La Fundación Franz Weber ha solicitado que Teruel deje de ser Ciudad Amiga de la Infancia tras la aprobación en el pleno municipal de una moción que respalda la tauromaquia y defiende el acceso y la participación de personas menores de edad en estos festejos, en contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

La iniciativa, impulsada por el grupo de gobierno, expresa el rechazo del ayuntamiento al posible establecimiento de una edad mínima de 18 años para asistir o participar en eventos taurinos en España.

Esta medida ha sido planteada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales dirigidas al Estado español, ha recordado la fundación en una nota de prensa.

Desde la fundación han manifestado que la posición adoptada por el consistorio entra en conflicto con el principio del interés superior del menor y han recordado que el comité ya pidió en 2018 a España la prohibición del acceso y la participación de menores en la tauromaquia, algo que ha reiterado tras el séptimo ciclo de evaluación.

Según ha indicado la organización, el órgano internacional ha mostrado preocupación por la exposición de niños y niñas a la violencia presente en festejos taurinos y ha recomendado fijar sin excepciones la edad mínima de 18 años, así como promover acciones de sensibilización entre responsables públicos y la población general.

La fundación ha anunciado que pedirá al Secretariado de Ciudades Amigas de la Infancia la retirada del reconocimiento a Teruel ya que, a su juicio, una ciudad con este distintivo no debería adoptar acuerdos que, según sostiene, contravienen recomendaciones de organismos multilaterales vinculados a Naciones Unidas en materia de protección de la infancia.