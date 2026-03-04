El Ayuntamiento de Aguilón reclama una carretera A-1101 "digna" para los vecinos

El Ayuntamiento de Aguilón reclama una carretera A-1101 "digna" y ha iniciado una serie de actuaciones encaminadas a que el tramo de 22 kilómetros de la carretera A-1101, que va desde Villanueva de Huerva hasta Herrera de los Navarros, pasando por Aguilón, sea tenido en cuenta en los próximos presupuestos del Gobierno de Aragón.

Según señalan desde el consistorio, las obras se han quedado fuera de las actuaciones del Plan Especial de Carreteras del Gobierno de Aragón, que en este momento se están ejecutando. Por eso, ponen su punto en mira en el próximo Ejecutivo autonómico. "El Ayuntamiento de Aguilón, tras varios intentos fallidos de reunión con el Gobierno de Aragón para pedir el arreglo y renovación de este tramo, ha decidido pasar a la acción y agotará todas las posibilidades que tenga en su mano para reivindicar que Aguilón tenga una carretera digna ya", indican en un comunicado.

Aseguran, además, que por esta vía "se desplazan niños al instituto y colegios de la comarca, personal sanitario y ambulancias" pertenecientes al centro de salud de Herrera, así como también el autobús de pasajeros de la línea que les une con Zaragoza, camiones y tractores de gran tonelaje

"Esta campaña reivindicativa acabará cuando se consiga que los 22 km pendientes de arreglar tengan las mismas condiciones que el resto de kilómetros de la A-1101, que en este momento están en fase de renovación.

El Ayuntamiento de Aguilón ha colocado una pancarta en el balcón que preside la fachada principal de la casa consistorial con el mensaje “A-1101: Carretera DIGNA YA. Aguilón también somos Aragón”.

"El Ayuntamiento de Aguilón luchará para que sus vecinos tengan los mismos derechos que el resto de habitantes de Aragón", concluye el comunicado.