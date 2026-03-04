El Ayuntamiento de Teruel renueva el parque infantil de La Estrella con 37.000 euros
Los trabajos han incluido la instalación de un nuevo suelo de caucho en una superficie de 256 metros cuadrados, una actuación dirigida a reforzar la seguridad de los menores
El Ayuntamiento de Teruel ha completado la renovación del parque infantil de La Estrella, situado en el barrio del Ensanche, tras una actuación que ha contado con una inversión de 37.000 euros destinada a modernizar y mejorar este espacio de ocio para los más pequeños.
Los trabajos han incluido la instalación de un nuevo suelo de caucho en una superficie de 256 metros cuadrados, una actuación dirigida a reforzar la seguridad de los menores que utilizan estas instalaciones. Para ello, se ha llevado a cabo previamente la nivelación del terreno y la creación de una base de hormigón que permite asegurar la estabilidad y durabilidad del nuevo pavimento.
La intervención también ha incorporado nuevos elementos de juego: en concreto, se han instalado dos juegos infantiles, dos muelles y nuevos columpios. Además, se ha actuado sobre el castillo de madera que ya formaba parte del parque, que ha sido reformado para mejorar su estado y ampliar las posibilidades de uso para los niños y niñas.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que el parque de La Estrella es uno de los espacios más utilizados por las familias del entorno, al encontrarse en una zona con una elevada densidad de población.
También ha señalado que la actuación respondía a la necesidad de garantizar la seguridad de los menores y mejorar la calidad de las instalaciones, tal y como recoge el consistorio en una nota. Buj también ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para conservar en buen estado los equipamientos del parque y ha recordado que el cuidado de estos espacios públicos es responsabilidad de todos.
Esta actuación se suma a las mejoras realizadas el pasado año en distintos parques infantiles de la ciudad, donde el Ayuntamiento destinó 15.000 euros para renovar o reparar el pavimento de caucho en doce zonas de juego repartidas por Teruel.
